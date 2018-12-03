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PlayStation Classic Türkiye'de satışa sunuldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

PlayStation markasının ilk meyvesi 1'in mini versiyonu PlayStation Classic bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı ve beraberinde gelen oyunlar!

PlayStation Classic Türkiye'de satışa sunuldu!

PlayStation markasının ilk meyvesi 1'in mini versiyonu PlayStation Classic bugün itibarıyla Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da satışa sunuldu. Yurt dışında 99 dolar - 99 euro fiyat etiketinden satışa sunulan cihazın Türkiye fiyatı ise 799,00 TL olarak belirlenmiş durumda.

Şu anda Teknosa ve D&R gibi teknoloji marketlerinde satılan ürün, büyük ilgi ile karşılandı. Özellikle eski nesil oyuncuların merakla beklediği ürün oldukça uygun bir fiyatlandırmadan karşımıza çıktı. Peki PlayStation Classic ile neler değişti?

PlayStation Classic, orjinal PlayStation 1'in tasarımı ile birebir aynı. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları yüzde 45, hacim olarak ise yüzde 80 daha küçük olarak karşımıza çıkıyor. PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor.

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PlayStation Classic Türkiye'de satışa sunuldu!

Peki PlayStation Classic bizlere beraberinde hangi oyunları getiriyor? Tüm oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

Battle Arena Toshinden 
Cool Boarders 2 
Destruction Derby 
Final Fantasy VII 
Grand Theft Auto 
Intelligent Qube 
Jumping Flash! 
Metal Gear Solid 
Mr. Driller 
Oddworld: Abe’s Oddysee 
R4 Ridge Racer Type 4 
Rayman 
Resident Evil: Director’s Cut 
Revelations: Persona 
Super Puzzle Fighter II Turbo 
Syphon Filter 
Tekken 3 
Tom Clancy’s Rainbow Six 
Twisted Metal 
Wild Arms

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Classic Türkiye teknoloji

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