PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

PlayStation Blog'undan Ağustos ayında yapılan bir duyuruda, 6 Eylül'den itibaren PlayStation Plus 12 aylık abonelik fiyatlarının dünya çapında artırılacağı bildirilmişti. O açıklamada, PlayStation Plus 12 aylık abonelik planlarının yeni fiyatları ise şöyle açıklanmıştı:

PlayStation Plus Essential 12 Aylık Abonelik: 79,99 Dolar / 71,99 Euro / 59,99 GBP / 6.800 Yen

PlayStation Plus Ekstra 12 Aylık Abonelik: 134,99 Dolar / 125,99 Euro / 99,99 GBP / 11.700 Yen

PlayStation Plus Premium 12 Aylık Abonelik: 159,99 Dolar / 151,99 Euro / 119,99 GBP / 13.900 Yen

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATINA ZAM

Dün bazı haberlerde, zamlı PlayStation Plus abonelik fiyatlarının Türkiye'de de yansıtılmaya başlandığı iddia edilmişti.

Nitekim iddialar doğru çıktı. Zamlı fiyatlar resmiyet kazandı.

İŞTE PLAYSTATION PLUS FİYATLARI! ZAMLI PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR?

PlayStation Plus Türkiye internet sitesinden alınan verilere göre, artık 12 aylık PlayStation Plus Essential'ın Türkiye fiyatı 1.400 TL, 12 aylık PlayStation Plus Extra'nın Türkiye fiyatı 2.340 TL ve 12 aylık PlayStation Plus Deluxe'ün fiyatı 2.740 TL oldu.

Tüm fiyatlar ise şöyle:

PlayStation Plus Essential (1 aylık abonelik): 175 TL

PlayStation Plus Essential (3 aylık abonelik): 440 TL

PlayStation Plus Essential (12 aylık abonelik): 1.400 TL

PlayStation Plus Extra (1 aylık abonelik): 260 TL

PlayStation Plus Extra (3 aylık abonelik): 720 TL

PlayStation Plus Extra (12 aylık abonelik): 2.340 TL

PlayStation Plus Deluxe (1 aylık abonelik): 305 TL

PlayStation Plus Deluxe (3 aylık abonelik): 830 TL

PlayStation Plus Deluxe (12 aylık abonelik): 2.740 TL