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PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

07.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abonelik sistemi PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre, 12 aylık PlayStation Plus Essential'ın Türkiye fiyatı 1.400 TL'ye, 12 aylık PlayStation Plus Extra'nın Türkiye fiyatı 2.340 TL'ye ve 12 aylık PlayStation Plus Deluxe'ün fiyatı 2.740 TL'ye çıktı.

PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

PlayStation Blog'undan Ağustos ayında yapılan bir duyuruda, 6 Eylül'den itibaren PlayStation Plus 12 aylık abonelik fiyatlarının dünya çapında artırılacağı bildirilmişti. O açıklamada, PlayStation Plus 12 aylık abonelik planlarının yeni fiyatları ise şöyle açıklanmıştı:

  • PlayStation Plus Essential 12 Aylık Abonelik: 79,99 Dolar / 71,99 Euro / 59,99 GBP / 6.800 Yen
  • PlayStation Plus Ekstra 12 Aylık Abonelik: 134,99 Dolar / 125,99 Euro / 99,99 GBP / 11.700 Yen
  • PlayStation Plus Premium 12 Aylık Abonelik: 159,99 Dolar / 151,99 Euro / 119,99 GBP / 13.900 Yen

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PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATINA ZAM

Dün bazı haberlerde, zamlı PlayStation Plus abonelik fiyatlarının Türkiye'de de yansıtılmaya başlandığı iddia edilmişti.

Nitekim iddialar doğru çıktı. Zamlı fiyatlar resmiyet kazandı.

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İŞTE PLAYSTATION PLUS FİYATLARI! ZAMLI PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR?

PlayStation Plus Türkiye internet sitesinden alınan verilere göre, artık 12 aylık PlayStation Plus Essential'ın Türkiye fiyatı 1.400 TL, 12 aylık PlayStation Plus Extra'nın Türkiye fiyatı 2.340 TL ve 12 aylık PlayStation Plus Deluxe'ün fiyatı 2.740 TL oldu.

Tüm fiyatlar ise şöyle:

essen

  • PlayStation Plus Essential (1 aylık abonelik): 175 TL
  • PlayStation Plus Essential (3 aylık abonelik): 440 TL
  • PlayStation Plus Essential (12 aylık abonelik): 1.400 TL

extra

  • PlayStation Plus Extra (1 aylık abonelik): 260 TL
  • PlayStation Plus Extra (3 aylık abonelik): 720 TL
  • PlayStation Plus Extra (12 aylık abonelik): 2.340 TL

deluxe

  • PlayStation Plus Deluxe (1 aylık abonelik): 305 TL
  • PlayStation Plus Deluxe (3 aylık abonelik): 830 TL
  • PlayStation Plus Deluxe (12 aylık abonelik): 2.740 TL


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Sony playstation plus

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