Poco F2 Pro Türkiye modelinin özellikleri belli oldu!

Poco F2 Pro üzerinde yoğun bir çalışma var. Özellikle Xiaomi Türkiye'ye ait sosyal medya hesapları, yeni telefona dair paylaşımlarına hız vermiş durumda. Bunun nedeni Poco F2 Pro'nun 18 Haziran'da yani bundan iki gün sonra Türkiye lansmanıyla birlikte duyurulmasından başka bir şey değil. Bu lansmanda Poco F2 Pro'nun fiyatı ve model seçenekleri belli olacak. Ancak fiyat için olmasa bile Türkiye'de satışa çıkacak model seçeneği için bir satış sitesi bizlere önceden bir bilgi verdi bile.

İŞTE TÜRKİYE'DE SATILACAK POCO F2 PRO MODELİ

Türkiye'de faaliyet gösteren bir online alışveriş sitesi Poco F2 Pro'yu resmen listeledi. Listenen Poco F2 Pro modeli 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip. Modelin renk seçenekleri ise beyaz, gri, mavi ve mor renklerden oluşuyor. 8GB RAM'lik model bildiğiniz üzere Poco F2 Pro'nun en yüksek donanımlı modeli. Bu açıdan durum oldukça güzel gözükse de konu fiyata gelince farklılıklar ortaya çıkıyor.

POCO F2 PRO TÜRKİYE FİYATI BEKLENDİĞİ GİBİ UCUZ OLMAYACAK

Poco F2 Pro'nun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip standart modeli Avrupa'da 499 eurodan, Türkiye'de listenen 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model 100 euro fark ile 599 eurodan satışa sunulmuştu. Böyle bir fiyat farkının ülkemizde de olması kesin. Yani Poco F2 Pro beklendiği kadar ucuz olmayabilir. Poco F2 Pro'nun standart modelinin Türkiye'ye getirilmesi ise fiyat konusunda oldukça faydalı olabilir.