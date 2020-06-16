HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Poco F2 Pro Türkiye modelinin özellikleri belli oldu!

Poco F2 Pro Türkiye modelinin özellikleri belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Xiaomi Poco F2 Pro Türkiye lansmanına artık iki gün kaldı. Poco F2 Pro lansmanı öncesi, Türkiye'deki bir online satış sitesi Poco F2 Pro'nun Türkiye modelinin RAM, depolama ve renk seçeneklerini listeledi. İşte Türkiye'ye gelecek Poco F2 Pro modelinin detayları...

Poco F2 Pro Türkiye modelinin özellikleri belli oldu!

Poco F2 Pro üzerinde yoğun bir çalışma var. Özellikle Xiaomi Türkiye'ye ait sosyal medya hesapları, yeni telefona dair paylaşımlarına hız vermiş durumda. Bunun nedeni Poco F2 Pro'nun 18 Haziran'da yani bundan iki gün sonra Türkiye lansmanıyla birlikte duyurulmasından başka bir şey değil. Bu lansmanda Poco F2 Pro'nun fiyatı ve model seçenekleri belli olacak. Ancak fiyat için olmasa bile Türkiye'de satışa çıkacak model seçeneği için bir satış sitesi bizlere önceden bir bilgi verdi bile.

İŞTE TÜRKİYE'DE SATILACAK POCO F2 PRO MODELİ

Türkiye'de faaliyet gösteren bir online alışveriş sitesi Poco F2 Pro'yu resmen listeledi. Listenen Poco F2 Pro modeli 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip. Modelin renk seçenekleri ise beyaz, gri, mavi ve mor renklerden oluşuyor. 8GB RAM'lik model bildiğiniz üzere Poco F2 Pro'nun en yüksek donanımlı modeli. Bu açıdan durum oldukça güzel gözükse de konu fiyata gelince farklılıklar ortaya çıkıyor.

POCO F2 PRO TÜRKİYE FİYATI BEKLENDİĞİ GİBİ UCUZ OLMAYACAK

Poco F2 Pro'nun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip standart modeli Avrupa'da 499 eurodan, Türkiye'de listenen 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model 100 euro fark ile 599 eurodan satışa sunulmuştu. Böyle bir fiyat farkının ülkemizde de olması kesin. Yani Poco F2 Pro beklendiği kadar ucuz olmayabilir. Poco F2 Pro'nun standart modelinin Türkiye'ye getirilmesi ise fiyat konusunda oldukça faydalı olabilir.

Poco F2 Pro Türkiye özellikleri

Akıllı telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip olan standart modeli Türkiye'de satışa çıkacak mı henüz kesin olarak bilinmiyor. Bunu Cuma günü düzenlenecek lansmanda öğrenebileceğiz gibi görünüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Apple'ın milyonlarca dolarlık etkinliğine Türk damgası!Apple'ın milyonlarca dolarlık etkinliğine Türk damgası!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haberden daha fazlası: Bundle yeni sürümü ile hayatı kolaylaştırıyor

Haberden daha fazlası: Bundle yeni sürümü ile hayatı kolaylaştırıyor

Apple'ın iOS 14'ü tanıtacağı WWDC 2020'ye Türkiye'den 6 genç katılacak!

Apple'ın milyonlarca dolarlık etkinliğine Türk damgası!

HTC'nin yeni kozu: HTC U20 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC telefon sektöründeki yeni kozunu tanıttı! İşte özellikleri

HTC küllerinden doğdu: HTC Desire 20 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC geri dönüş telefonunu tanıttı! İşte özellikleri

AB, App Store ve Apple Pay yüzünden Apple'a dava açtı!

AB'den Apple'a kötü haber!

Xiaomi için büyük iddia: MIUI 12 özellikleri her telefonda aynı olmayacak!

Xiaomi telefonlar için şoke eden iddia! Farklı olacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.