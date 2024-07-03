Polat ailesinden yeni gelişme! Savcılık iddianamesini tamamladı

Türkiye'nin gündeminde yer alan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat , kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda, Banu Parlak'a ait iş yerinin kurşunlanması davasında yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Dilan Polat'ın salonda sinir krizi geçirdiği ve yere yığıldığı yazılmıştı. Polat fenalık geçirdiği esnada “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dediği aktarılmıştı.

DİĞER DAVALARDAN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR!

Dilan Polat, Banu Parlak'a ait güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliye edildi ancak Polat’ların diğer davalarından tutukluluğu devam ediyor.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENEREK YARGILAMA BAŞLAYACAK!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Polat davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Erdinç'in haberine göre; "Vergi müfettişlerinin sunduğu 600 sayfalık dosyanın ardından savcılık iddianamesini tamamladı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başsavcılık 15 gün içinde iddianameyi kabul ederse mahkemeye sunacak ve duruşma tarihi belirlenerek yargılama başlayacak.

Kara para aklama suçlaması ise bu dosyadan ayrıldı başka bir dosya olarak görülecek.

İddianamede Polat ailesi için;

7258 sayılı yasada "Yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını" içeren YASA DIŞI BAHİS suçu,

Çıkar amaçlı örgüt kurmak/yönetmek ve üye olmak suçlamaları,

Gelir ve mal edinimlerini yurt dışına kaçırma suçları yer alıyor."







