HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Polat ailesinden yeni gelişme! Savcılık iddianamesini tamamladı

Polat ailesinden yeni gelişme! Savcılık iddianamesini tamamladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.07.2024 21:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polat ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vergi müfettişlerinin sunduğu 600 sayfalık dosyanın ardından savcılık iddianamesini tamamladı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başsavcılık 15 gün içinde iddianameyi kabul ederse mahkemeye sunacak ve duruşma tarihi yeniden belirlenecek. İşte detaylar...

Polat ailesinden yeni gelişme! Savcılık iddianamesini tamamladı

Türkiye'nin gündeminde yer alan Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat , kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda, Banu Parlak'a ait iş yerinin kurşunlanması davasında yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Dilan Polat'ın salonda sinir krizi geçirdiği ve yere yığıldığı yazılmıştı. Polat fenalık geçirdiği esnada “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dediği aktarılmıştı.

DİĞER DAVALARDAN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR!

Dilan Polat, Banu Parlak'a ait güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliye edildi ancak Polat’ların diğer davalarından tutukluluğu devam ediyor.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENEREK YARGILAMA BAŞLAYACAK!

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Polat davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Erdinç'in haberine göre; "Vergi müfettişlerinin sunduğu 600 sayfalık dosyanın ardından savcılık iddianamesini tamamladı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başsavcılık 15 gün içinde iddianameyi kabul ederse mahkemeye sunacak ve duruşma tarihi belirlenerek yargılama başlayacak.

Kara para aklama suçlaması ise bu dosyadan ayrıldı başka bir dosya olarak görülecek.

İddianamede Polat ailesi için;

7258 sayılı yasada "Yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer ve imkan sağlanmasını" içeren YASA DIŞI BAHİS suçu,

Çıkar amaçlı örgüt kurmak/yönetmek ve üye olmak suçlamaları,

Gelir ve mal edinimlerini yurt dışına kaçırma suçları yer alıyor."


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu vurduKocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu vurdu
Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradıMarkette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı
Fatih Camii imamına saldırmıştı! Akılalmaz sözler: 'İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı'Fatih Camii imamına saldırmıştı! Akılalmaz sözler: 'İçimdeki o nefret, ahir zamanın fitnesiyle patladı'
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat dava engin polat
En Çok Okunan Haberler
Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı

Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı

'Cübbeli'nin sarığı ile ilgili yanıtı gündem oldu! "Allah verdikçe veriyor"

'Cübbeli'nin sarığı ile ilgili yanıtı gündem oldu! "Allah verdikçe veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog! Bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog! Bu yanıtı verdi

Ayşe Ateş 'Tarih böylesini yazmamıştır' diyerek isyan etti: 'An meselesi'

Ayşe Ateş 'Tarih böylesini yazmamıştır' diyerek isyan etti: 'An meselesi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.