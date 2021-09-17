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  4. Polis alarma geçti, mahalle ayağa kalktı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Polis alarma geçti, mahalle ayağa kalktı! Gerçek sonradan anlaşıldı

17.09.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da evine girmek isteyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etmesi üzerine hırsızın içeride olduğu şüphesiyle polisi aradı. Harekete geçen ekiplere mahalleli de yardım ederek kapıyı kazma ve çekiçle kırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin eve girmesiyle yapılan aramada içeride kimseye rastlanmadı.

Polis alarma geçti, mahalle ayağa kalktı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında yaşandı. Evine girmek için oturduğu binaya gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etti.

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MAHALLENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Kapıyı açamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen ekipler mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Sokak içerisinden el fenerleriyle binanın dışını kontrol etti.

MAHALLELİ DE TOPLANDI

Ekiplere mahalleli de destek verdi. Mahallelinin de kısa sürede toplanması üzerine bina içerisinde kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi. Kazma ve çekiçle açılmaya çalışılan o anlar ise kameraya yansıdı.

EVDE KİMSENİN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Polis ekiplerince evin kapısı açılarak arama yapıldı. Evde yapılan aramada kimsenin olmadığı belirlenirken, kapı kilidiyle oynandığını görüldü. Polis mahallede uzun süre bekleyerek devriye görevi yaptı. (DHA)

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polis Diyarbakır
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