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Polis atama ve tayinlerinde yeni dönem!

12.05.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı. Değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 12 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Depremden etkilenen Kilis ve Osmaniye il ve ilçeleri 2. Bölge (şark) statüsüne alındı. Böylece depremden etkilenen tüm illerimiz emniyet mensuplarımız için 2. Bölge (şark) statüsüne geçti.

Polis atama ve tayinlerinde yeni dönem!

İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde personel hariç diğer rütbelerdeki personelin de hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi (6) yıl olan birimlerde (4) yıl, hizmet süresi (5) yıl olan birimlerde (3) yıl, hizmet süresi (4) yıl olan birimlerde (2) yıl, Hizmet süresi (3) ve (2) yıl olan birimlerde (2) yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

12 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğine eklenen geçici madde ile, 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde yaş sınırı genişletildi.

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Anahtar Kelimeler:
atama polis

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