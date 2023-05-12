Polis atama ve tayinlerinde yeni dönem!

İkinci şark görevine giden Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde personel hariç diğer rütbelerdeki personelin de hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ikinci şark görevine giden personelin hizmet süresi (6) yıl olan birimlerde (4) yıl, hizmet süresi (5) yıl olan birimlerde (3) yıl, hizmet süresi (4) yıl olan birimlerde (2) yıl, Hizmet süresi (3) ve (2) yıl olan birimlerde (2) yıl görev yapması durumunda ikinci şark görevini tamamlamış sayılacak.

12 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğine eklenen geçici madde ile, 2023 yılında yapılacak POMEM müracaatlarında, 30 yaş olarak belirlenen ve 1/1/1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 1/1/1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde yaş sınırı genişletildi.

