HABER

Polis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nce (TÜRSAB) Diyarbakır'da düzenlenen konferansta katılan polis başmüfettişi Ahmet Sula, bir zamanlar terörle anılan kentin ne kadar huzurlu bir şehir olduğunu gördüğünü belirterek, "Artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm.

Polis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördüm

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR(DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nce (TÜRSAB) Diyarbakır'da düzenlenen konferansta katılan polis başmüfettişi Ahmet Sula, bir zamanlar terörle anılan kentin ne kadar huzurlu bir şehir olduğunu gördüğünü belirterek, "Artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.
TÜRSAB Akademi tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Ahmet Sula ile etkili iletişim' konulu konferansa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Emniyet Genel Müdürlüğü polis başmüfettişi ve sanatçı kişiliğiyle de tanınan Ahmet Sula, turizmcilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen konferansa TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, turizmciler ve emniyet mensupları katıldı.
'İŞİ TURİZMCİLERE BIRAKMANIN VAKTİ GELDİ"
Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan polis başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır'a ilk olarak 2014 yılında geldiğini, o dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlattı. Diyarbakır'da önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Sula, "Şimdi aradan geçti zaman yıl geçti. O kadar büyük bir gelişme olmuş ki Diyarbakır o zamanlar terörle daha çok anılırken, bugün ne kadar çok daha huzurlu olduğunu ve artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Ne kadar buna teşekkür etsem, hamd etsem azdır. O yüzden bu gelişimiz çok çok farklı oldu. Bu mücadelede başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya bir şekilde bizi insanlarımızla buluşturdukça, birbirimizi tanıyıp daha güçlü, daha güzel günlere kavuşmamızın önünde bir engel yok. O yüzden hayatımın en heyecanlı, mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.
'DİYARBAKIR'IN GEÇMİŞTEN GELEN ŞEYLERLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ'
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan ise Güneydoğu'daki şehirlerin artık yurtiçi ve yurtdışı operatörlerin programlarına alındığını ifade ederek, "Yoğun bir şekilde insanların buralara gelip görmelerini istiyorum. Geçmişten gelen bazı şeylerle buraların anılmasını artık istemiyoruz. Türkiye'nin birçok şehrini biliyorum. Burası anlatılmakla anlaşılmaz. Buranın dostluğunu yaşadıktan sonra buraya 1 kişi gelirsiniz bir daha ki gelişinizde en az 10 kişiyi yanınızda getirirsiniz. TURSAB olarak bölgeye iyiye yönelik ayrımcılık yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Çünkü bunu devlet büyüklerimizden de görüyoruz. Biz de onların peşinden giderek destekliyoruz. Eksiğimiz varsa da tamamlamasını biliriz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Polis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördümPolis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördümPolis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördüm

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
İmamoğlu Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarına katıldıİmamoğlu Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarına katıldı
Enerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttıEnerji Bakanı Dönmez Üsküdar'da çorba dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.