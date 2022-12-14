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Polis de şaşkına döndü! Kurtarmak için kimi çağırdıysa alkollü çıktı... 'Sen de anasonlu içtiysen seni haşlarım'

14.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yapılan denetimde uygulama noktasına takılan sürücü, 1.27 promil alkollü çıkınca aracı bağlatmamak için oğlunu aradı ancak oğlu da alkollü çıktı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yeğenleri yetişti. Polis ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın tepkisi ise gülümsetti. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, ''Sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım'' dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü yapılan kontrollerde 1.27 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz bir sürücüye teslim edebileceklerini söylemesi üzerine alkollü sürücü oğlunu aradı.

''ANASONLU NARGİLE İÇTİM''

Babasının kullandığı aracı bağlatmamak için trafik noktasına araç ile gelen genç ise yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü çıktı. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, ’öğlen anasonlu nargile içtim’ dedi.

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''SEN DE ANASONLU İÇTİYSEN SENİ HAŞLARIM''

Polis ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın tepkisi ise gülümsetti. Kurtarıcı olarak ikinci kişi de alkollü çıktı. Alkollü oğluna kızan baba, son olarak yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, ''Sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım'' dedi.

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EHLİYETLERİNE EL KOYULDU

Sıfır promil alkol çıkan yeğeni, aracı polis ekiplerinden teslim aldı. Baba ve oğluna alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 6 ay boyunca el konuldu.

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(İHA)

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