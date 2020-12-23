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Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

23.12.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Arizonalı bir polis memuru ve eşi şiddet gördüğü için yardımına koştuğu küçük kızı evlat edindi.

Kingman Polis Departmanı’ndan Brian Zach, Mart 2018’de devriye polisi olarak görev yaptığı sırada bakıcısının tacizine ve şiddetine maruz kalan Kaila’nın evine çağrılmıştı. Olay yerine vardıktan sonra hastaneye götürülmeyi bekleyen Kaila’yı rahatlattığını anlatan Brian “Boya yaptık, bir şeyler atıştırdık. Elimi tuttu, çok şirin bir şeydi. Dedektifler gelir gelmez onu alıp hastaneye götürdüler” dedi

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İki çocuk babası olan Zach, Kaila ile saatler geçirdikten sonra evine döndüğünde karısına olanları anlattı ve küçük kızı evlat edinmek istediğini söyledi.

Hastaneye götürülen Kaila ise uğradığı fiziksel istismar sonucu çok sayıda yara almıştı. Küçük kızın bakıcılarına karşı suç duyurusunda bulunuldu.

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Çocuk koruma hizmetleri, Kaila’ya acil olarak kalabileceği bir yer bulamayınca Brian ve Cierra, küçük kız için bir adım attı. Brian “Bize geldiğinde yalnızca üzerine uymayan giysilerinin olduğu bir çantası ve kendine ait bir fincanı vardı. Eve girdikten saniyeler sonra eşime anne demeye başlamıştı. Başta bana hiçbir hitapta bulunmuyordu ama anaokuluna başladıktan sonra babanın ne olduğunu öğrendi” dedi.

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Bir süre Kaila’nın biyolojik ailesine geri gönderileceği korkusu yaşan ailenin tek istediği küçük kızı sevmek ve ona bir yuva vermekti.

Kingman Police Departmanı şefi Rusty Cooper, Brian Zach’in Kaila’ya olan bağlılığı ve sevgisinin örnek teşkil edecek kadar güçlü olduğunu, Brian’ın ve eşi Cierra’nın harika ebeveynler olduğunu söyleyerek “Brian ile gurur duyuyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. O ve ailesi departmanımızın bir parçasıdır” dedi.

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Brian ve Cierra tarafından bakımı üstlenilen Kaila, aileye girmesinden 30 ay sonra çift tarafından resmen evlat edinildi.

Kaila’nın anaokulunda çok eğlendiğini söyleyen Brian küçük kızın hayvanları, dans etmeyi sevdiğini belirterek “Çok eğlenceli bir çocuk, hazırcevap. Tam bir karakter” dedi.

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İnsanlar yürekleri ısıtan bu hikayeye ne dedi?

“Harika bir polis. Küçük kıza baktığı ve onu evlat edindiği için teşekkürler”

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“Bu küçük kız artık acı çekmeyecek. Zack ve karısı gerçek birere kahraman!”

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