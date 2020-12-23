Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Kingman Polis Departmanı’ndan Brian Zach, Mart 2018’de devriye polisi olarak görev yaptığı sırada bakıcısının tacizine ve şiddetine maruz kalan Kaila’nın evine çağrılmıştı. Olay yerine vardıktan sonra hastaneye götürülmeyi bekleyen Kaila’yı rahatlattığını anlatan Brian “Boya yaptık, bir şeyler atıştırdık. Elimi tuttu, çok şirin bir şeydi. Dedektifler gelir gelmez onu alıp hastaneye götürdüler” dedi

İki çocuk babası olan Zach, Kaila ile saatler geçirdikten sonra evine döndüğünde karısına olanları anlattı ve küçük kızı evlat edinmek istediğini söyledi.

Hastaneye götürülen Kaila ise uğradığı fiziksel istismar sonucu çok sayıda yara almıştı. Küçük kızın bakıcılarına karşı suç duyurusunda bulunuldu.

Çocuk koruma hizmetleri, Kaila’ya acil olarak kalabileceği bir yer bulamayınca Brian ve Cierra, küçük kız için bir adım attı. Brian “Bize geldiğinde yalnızca üzerine uymayan giysilerinin olduğu bir çantası ve kendine ait bir fincanı vardı. Eve girdikten saniyeler sonra eşime anne demeye başlamıştı. Başta bana hiçbir hitapta bulunmuyordu ama anaokuluna başladıktan sonra babanın ne olduğunu öğrendi” dedi.