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Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

21.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir polis merkezinde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın gözaltına alındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada, "Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde, Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor, sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak, karakolun içerisine sokuyor.

"NİYE BAĞIRIYORSUN, BEN BAĞIRIYOR MUYUM?"

Polis merkezinin içindeki güvenlik kamerasında da saat 23.23'ü gösterirken, Yıldırım, polisler ile tartışıyor. Bu sırada bir polis memurunun, Yıldırım'a "Ne bağırıyorsun, niye bağırıyorsun? Ben bağırıyor muyum?" dediği duyuluyor. Aynı polis memuru Yıldırım'ı "Yürü, yürü" diyerek, içeri doğru yürütüyor. "Bırak beni, saygısızlık yapma. Tamam, tamam" diyen Yıldırım ile yanına gelen arkadaşı, saati 23.32'de yemek salonuna sokuluyor.

Saat 23.45'i gösterdiğinde ise polis memurları dışarı çıkmaya başlıyor. Polis memurlarından biri elinin üzerini ovmaya başlıyor. Polis memuru yumruğunu sıkarak, mesai arkadaşına gösteriyor. Ardından da elinin üzerine buz koyuyor. Saat 23.47'ü gösterdiğinde ise komiser yardımcısı da yemek salonundan koridora çıkıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nce bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı. Bilal Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı. Açıklamada, olayla ilgili polis merkezindeki polisler, bekçiler ve vatandaşlar olmak üzere tüm kişilerin ifadelerine başvurulduğu kaydedilen açıklamada," Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

Kaynak: DHA

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polis İstanbul Esenyurt

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