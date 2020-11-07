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Polis, yasak saati dışarı çıkan Suriyeliyi Arapça uyardı, duyanlar şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 09:33 | Son Güncelleme

Bursa polisi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gereken saatlerde denetimler gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar saati bilmediğini belirtirken, yabancı uyruklu yaşlı bir vatandaşla polisin Arapça konuşmaya başlaması herkesi şaşırttı.

Polis, yasak saati dışarı çıkan Suriyeliyi Arapça uyardı, duyanlar şaşırdı

Koronavirüs denetimleri kapsamında Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri 10.00 ile 16.00 arasında belirlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kurallara uyması için denetimlerini arttırdı. 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili kent meydanından yapılan uygulamada bazı vatandaşlar yasağın saatlerini bilmediğini iddia ederken, Suriyeli vatandaşlar ise Arapça bilen polisler tarafından uyarıldı. Toplum sağlığını korumak adına denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yerin kapanış saati 22.00 olarak belirlenmişti. Denetimleri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin yanı sıra diğer 14 ilçede de sabah 07.00 - 10.00 ile 16.00 -22.00 arasında devam edeceği, kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği öğrenildi. Ayrıca vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

(İHA)

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