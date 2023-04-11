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Polise gidip her şeyi itiraf etti! Eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

11.04.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İhsan Kalmaz (31), boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gidip teslim olan Kalmaz, cinayetin ardından eğlence mekanına gidip eğlendiğini söyledi. İşte olayın detayları...

Polise gidip her şeyi itiraf etti! Eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

Dehşete düşüren olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı konuşmak için dün akşam amcasına ait daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalmaz, hayatını kaybetti.

POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ

Bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜP EĞLENMEYE GİTMİŞ

Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini belirten İhsan Kalmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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