Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.’nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 10 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairenin kapısını çaldı.

SARKARAK 4 KAT İNDİ

Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2’nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

S.E.’nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)



