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Polisi görünce hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayında gözaltına alındı

27.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından gümrük kaçağı parfüm satışı yapan H.Ö. (38), canlı yayın sırasında polis baskınıyla gözaltına alındı. Şüphelinin polisi gördüğü andaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Polisi görünce hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayında gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte H.Ö.'nün sosyal medya hesabından mezat yaparak, gümrük kaçağı parfümleri sattığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

DD

"KAYDI KES, KAPAT KAMERAYI"

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.'nün yayın yaptığı evi tespit etti. Polis, önceki gün H.Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayında olduğu sırada evine operasyon düzenledi. H.Ö.'nün, polisi görünce yaşadığı şok ise canlı yayına yansıdı. Polisin, 'Kaydı kes, kapat kamerayı' sözleri de yayında duyuldu. H.Ö.'nün evindeki aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 96 parfüm ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem başlatılan H.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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polis canlı yayın Gözaltı
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