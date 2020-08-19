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Polisi görünce kağıt havludan maske yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Yalova'da da gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. Takside denetime takılan maskesiz kadın yolcu, polisi görünce kağıt havludan maske yaptı.

Polisi görünce kağıt havludan maske yaptı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 81 vilayette başlatılan koronavirüs denetimi Yalova’da da gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlara binen Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaya davet etti.

Bu esnada bindiği taksi ile denetime takılan maskesiz bir yolcu ise yanındaki kağıt havludan bir parça kopararak kendisine maske taktı. Ancak bu durum denetimi gerçekleştiren polisin dikkatinden kaçmadı. Kadını kağıt havluyu çıkartıp maske takması konusunda uyaran polis, maskesiz dışarıya çıkmamasını da istedi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova’da kurulan merkez pazarı da ziyaret etti. Bu esnada pazarın yan tarafındaki çay ocağında oturan 65 yaş üstü vatandaşları görerek durdu. Buradaki vatandaşlara, “Bu iş dalgaya gelir gibi değil. Kilometre ilerledikçe riskte artıyor” dedi.Bunun üzerine vatandaşlardan birisi ise, “Bunu benim için mi söylüyorsunuz” diye sorunca gülmeye başlayan Vali Erol, “En önce kendime sonra hepimize söylüyorum” diye cevap verdi.

Denetimler gün boyu şehrin her noktasında devam etti.

Kaynak: İHA

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