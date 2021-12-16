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  4. Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre boyunda heykel çıktı

Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre boyunda heykel çıktı

16.12.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da polis tarafından baskın düzenlenen evde bir metre uzunluğunda ve 7-80 kilogram ağırlığında kadın heykeli ele geçirildi.

Polisin baskın düzenlediği evden 1 metre boyunda heykel çıktı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından bu akşam bir eve baskın düzenlendi. Hacıhalife mahallesi Lokman sokakta bulunan H.S. isimli şahsın evine düzenlenen baskında evin her tarafı polis tarafından didik dik arandı.

BİR METRE UZUNLUĞUNDA HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler yapılan aramada yaklaşık bir metre uzunluğunda 70-80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü bir adet heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan H.S. ve yabancı uyruklu Y.H. isimli şahıslar heykel ile birlikte gerekli işlemler için Bolvadin Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis tarafından olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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