Polisin maske uyarısına kızan esnaf, nüfus cüzdanını vermemek için direndi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Isparta’da emniyet ekipleri şehrin farklı noktalarında korona virüs tedbirleriyle ilgili maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

NÜFUS CÜZDANINI POLİSE VERMEK İSTEMEDİ

Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir taksici esnafı, polise zor anlar yaşattı. İddiaya göre polis, maskesi çenesinde taksi durağının önünde oturan Selami C.’yi uyardı. Bu uyarıya sinirlenen Selami C. maskeyi yere fırlatarak, taksi durağına girdi. Bunun üzerine polis, Selami C.’ye maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapmak için nüfus cüzdanını istedi. Selami C., ‘ben hırsızlık mı yaptım?’ diyerek nüfus cüzdanını polise vermek istemeyince uzun süre tartışma yaşandı. Polisin, emniyet merkezine götürme çabalarına da direnen Selami C. yaklaşık bir saatin ardından ikna oldu. Taksi durağından çıkan Selami C. polis aracıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Selami C. hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldığı öğrenildi.

