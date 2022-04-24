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  4. Polisler bile gözlerine inanamadı! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki...

Polisler bile gözlerine inanamadı! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki...

24.04.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda polisleri bile şaşırtan bir düzenek ele geçirildi. Kumar operasyonu, bir dernek binasına düzenlendi. Operasyonda 48 kişiye idari para cezası uygulanırken zemine gizlenen kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi polisi hayrete düşürdü.

Polisler bile gözlerine inanamadı! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki...

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi’ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkân sağlama’ ile ‘mühür bozma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

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TOMBALA MAKİNESİNİ RAYLI SİSTEMLE ZEMİNE GİZLEMİŞLER

Polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada, mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri, cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir
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