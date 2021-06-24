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Polislere beddua edince gözaltına alındı

24.06.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, denetim sırasında durdurulan otomobildeki yolcu Bahadır D., 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan polis memuru Aydın Yılmaz'a ve koronavirüsten yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'i hatırlatarak, beddua etti. Gözaltına alınan Bahadır D., polis merkezine götürüldü.

Polislere beddua edince gözaltına alındı

Olay, saat 23.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Anıt kavşağında meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, Gökhan K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Gökhan K.’nın yapılan alkol testinde 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gökhan K., işlemler için polis merkezine götürülürken otomobilde bulunan Bahadır D. ise aracın kendisine ait olduğunu iddia etti. Polis memurları, Bahadır D.'ye otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Otomobilin anahtarlarını vermek istemeyen Bahadır D., haber vermesiyle denetim noktasına gelen eşi tarafından da ikna edilemedi.

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GÖZALTINA ALINDI

Bahadır D., geçen 18 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Dönmez'e ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle polis merkezine götürülmek istendi.

Şikayetçi olan polis memuru Aydın Yılmaz, Mustafa Dönmez ile beraber çalışırken Kovid-19’a yakalanmış ve 17 gün yoğun bakım, 6 gün servis ve yaklaşık bir hafta evindeki tedavisinin ardından görevine geri dönmüştü. Alkollü olan Bahadır D.'nin hakaretlerini duyanlar tanık olarak ifade vermek üzere polis merkezine gitti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Zonguldak
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