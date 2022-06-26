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  4. Polisleri bile şaşırttı! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Sadece 10 saniyede...

Polisleri bile şaşırttı! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Sadece 10 saniyede...

26.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polisleri bile şaşırtan bir olay meydana geldi. Park halindeki otomobillerin farlarını çalan 5 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin bir otomobilin iki farını 10 saniye içinde çalarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 35 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Polisleri bile şaşırttı! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı: Sadece 10 saniyede...

Hırsızlık Büro Amirliği, son günlerde yaşanan otomobil farı hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çok sayıda otomobil farı çalan şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerin hırsızlıklarından birinin yansıdığı güvenlik kamera görüntüsü, polisleri bile şaşırttı. Kullandıkları araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, araçtan inerek 10 saniye içinde otomobil farlarını sökerek kaçtı.

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Görüntülerde hırsızların kısa süre içinde araçtan inip, hırsızlığı gerçekleştirip, çaldıkları farları araca yükleyip kaçtıkları görüldü.

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Polis bu görüntüleri kullanarak kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan çalışmalarda Bağcılar ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında yakalanan Önder Ç.(20), Atilla S.(19), Can A.K.(22), Özkan K.(20), Mehmet C.V.(23) gözaltına alındı.

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Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Polisin şüphelilerle ilgili 35 ayrı otomobil far hırsızlığı suçundan dosya hazırladığı öğrenildi.

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Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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polis Gözaltı İstanbul
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