Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Boşuna zahmet edip yazmasın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BOŞUNA ZAHMET EDİP YAZMASIN"

İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, “Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın” şeklinde yanıt verdi.

POLİSLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı’nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER’e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER’e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER’e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.

Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız.

Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın. pic.twitter.com/Uu3Yq5la3n — Evren Başar (@evrbsr) December 12, 2020



