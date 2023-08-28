Polislik şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? Polis nasıl olunur?

Ülkemizde polis olmak isteyen kişilerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Koşulları yerine getiren kişileri polislik mesleği için hazırlayan üç farklı merkez bulunur. Bu merkezler polis akademisine bağlı olarak hizmet verir ve etkinliklerini devlet gözetimi altında yürütür. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) kurumlarında komiser ya da polis olmak isteyen kişiler yetişt irilir. Polislik eğitimi veren bu kurumlara girmek için de bazı şartları yerine getirmiş olmak önemlidir.

Polislik şartları nelerdir?

Birçok meslekte olduğu gibi polislik mesleğinde de bu mesleğe yönelmek isteyenlerde aranan bazı özellikler bulunur. Polislik boy kilo gibi farklı özellikler de arayan bir meslektir. Belli bir yaş sınırını doldurmuş olan kişiler polis olmak için başvuruda bulunabilirler. Polis Meslek Yüksekokulu yaş sınırı 18-30 yaş arası belirlenmiştir. Reşit olmak polislik için başvuru yapmanın öncelikli kuralları arasında yer alır. Kadın ve erkek polis adayları için farklı koşullar bulunabilir. POMEM, PMYO gibi polis yetiştiren özel kurumlara başvuru yapmak isteyenler gerekli koşullara uygun olmalıdır. Polis olma şartları kadın ya da erkek polis adayları için şu şekilde belirlenmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Türkiye’de polis olmak için öncelikli koşul olarak kabul edilmiştir.

Polis adaylarının lise, lisans ya da ön lisans programlarından birinden mezun olması gerekir.

POMEM’e girebilmek için ön koşul KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek ve bu sınavda belirlenen baraj puana ulaşmak gerekir.

Herhangi bir ceza alınmamış olmalıdır.

Polis adaylarının silah taşıyabilmek için herhangi bir engeli bulunmamalıdır. Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş olan tüm koşullar polis adayında olmalıdır.

Yurt dışında herhangi bir okuldan mezun olan polis adayları denklik belgesi almalı ve ilgili kuruma teslim etmelidir.

Her polis adayı on sekiz yaşını doldurmuş ya da otuz yaşını doldurmamış olmalıdır.

Hiçbir siyasi kuruluşa ya da partiye üye olunmaması bir diğer önemli koşuldur.

Bayan polis olma şartlarına göre kadın adaylar en az 1.62 cm boya sahip olmalıdır. Polislik kadın boy alt sınırı 1.62 cm olarak belirlenmiştir. Erkek polis adaylarında aranan boy şartı ise 1.67 cm’dir.

Adaylar için polis erkek şartlarından biri de vücut kitle endeksidir. Boy ve kilo arasındaki orantı anlamına gelen bu rakam 18-27 arasında olmak durumundadır.

Polislik yaş sınırı var mı?

Polis olmak isteyen kişiler POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvurusu yaparak alındıkları sürece burada altı aylık bir eğitimden geçerler. PMYO’ya (Polis Meslek Yüksekokulları) giren polis adaları bu kurumda iki yıl boyunca eğitim alır. Bir diğer polis yetiştirme merkezi olan PAEM ise (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) komiser yetiştiren ve on bir ay eğitim veren bir kurumdur. Kişiler polis olmak istiyorlarsa bazı şartları yerine getirmelidirler. Bu şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirlenen yaş sınırına uygun olmak gelir. Polis olabilmek için en az yaş sınırı 18’dir. En çok ise 30’dur.



