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Polisten 30 km kaçtı! Yakalanınca böyle konuştu: Vatan haini miyim, hayırdır

23.11.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine otomobili sürerek kaçan sürücüsü, yaklaşık 30 kilometre takibin ardından yakalandı. Yanındaki iki kız arkadaşıyla gözaltına alınan sürücü Hacı Ahmet D., polis aracına bindirilirken "Telefonumu verin, avukatımı arayacağım. Ne çarpacağım polise, vatan haini miyim, hayırdır" dedi.

Polisten 30 km kaçtı! Yakalanınca böyle konuştu: Vatan haini miyim, hayırdır

Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'ndaki uygulama noktasında görevli polis memurları, gece yarısı şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine süren otomobil sürücüsü, hızla kaçtı. Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaçış güzergahlarında önem alındı. D-400 Karayolu'ndan Sezai Karakoç Bulvarı'na dönen sürücü, daha sonra Ahmet Zenbilci Bulvarı'na çıktı. Burada ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, Sezai Karakoç Bulvarı'na çıkarak kaçışını sürdürdü. Takip eden polis ekiplerine aldırmadan kaçmaya devam eden sürücü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na geçiş yaptı. Bu şekilde çok hızlı şekilde kaçışını sürdüren sürücü, merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı'na çıkmak üzereyken yolu kapatan polis ekiplerince yakalandı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 30 kilometre süren takibin ardından yakalanan sürücü, araçtan indirilip kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

"VATAN HAİNİ MİYİM, HAYIRDIR"

Gazetecilere kaçmadığını iddia eden isminin Hacı Ahmet D. olduğu öğrenilen sürücü, polis aracına bindirilirken ise "Telefonumu verin, avukatımı arayacağım. Ne çarpacağım polise, vatan haini miyim, hayırdır" dedi.

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Yanındaki iki kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan sürücü, alkol muayenesi ve kimlik ile ehliyet bilgilerinin kontrolü için Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücünün otomobilinde yapılan aramada ise bir adet demir sopa bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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