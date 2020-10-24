HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 07:08 | Son Güncelleme

Adana'da, bir inşaata giren hırsızlık şüphelisi İzzetin D., kendisini fark eden polislerden kaçmak isterken, 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Mücahitler Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, inşaat içerisinde bir kişinin eşya taşıdığını fark etti. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, inşaat içerisinde kaçmaya başladı. Bu sırada iş yeri olarak inşa edilen kısımda 5 metre yükseklikten düşen şüpheli, sırt kısmından yaralandı. İsminin İzzettin D. olduğu öğrenilen şüpheli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, şüpheli İzzettin D.'nin yapılan kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Kaçak maske' üretilen fabrikaya operasyon!'Kaçak maske' üretilen fabrikaya operasyon!
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı için flaş açıklama! Tarih verdiler
DSÖ'den koronavirüs aşısı için flaş açıklama! Tarih verdiler
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Diğer Haberler
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta kritik atamalar
'Kaçak maske' üretilen fabrikaya baskın! 153 bin adet maske ele geçirildi
'Kaçak maske' üretilen fabrikaya operasyon!
Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü
Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran görüntü
Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.