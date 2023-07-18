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Polisten kaçan sürücü, bisikletliye çarptı! Kadıköy'de korkunç kaza

18.07.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polisten kaçan sürücü, bisikletliye çarptı! Kadıköy'de korkunç kaza

Kadıköy'deki korkunç kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.İ ddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

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ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

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(DHA)

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trafik kazası Kadıköy bisiklet

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