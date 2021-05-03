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Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı

03.05.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı

İddiaya göre, Maksem Mahallesi'nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden S.Ç (23), serinlemek için bir süre suya girdi.

DAĞA DOĞRU KAÇTI

Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uymadığı için güvenlik güçlerine gözükmeden dağa doğru kaçtı.

Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç, burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.

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AFAD KURTARDI

Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.

Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tam kapanma
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