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Polonya’da kafe ve restoranlar süresiz olarak kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 18:16 | Son Güncelleme

Avrupa'da koronavirüs tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. Polonya’da 2 haftalığına kapatılan kafeterya ve restoranların alınan yeni kararla süresiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Son 24 saatte 19 bin 364 yeni vaka tespit edilen ülkede, 227 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümetin sokağa çıkma yasağı ilan edebileceği belirtildi.

Polonya’da kafe ve restoranlar süresiz olarak kapatıldı

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Polonya’da kafeterya, bar, restoran, diskolar, gece kulüpleri süresiz olarak kapatıldı. İlk önce 2 hafta süreliğine kapatılan söz konusu gastronomi ve eğlence mekanlarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile yeni bir karara kadar süresiz olarak kapatılması kararlaştırıldı. Ülkede hız kesmeden artan korona virüs vakalarının hükümeti bu karara ittiği belirtilirken, akşamları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ise Başbakan Mateusz Morawiecki hükümetinin gündeminde olduğu ifade edildi. Hükümetin ekonomiyi tamamen kapatmak yerine aldığı kısmi önlemlerin virüsün yayılma hızını durdurmada işe yarayıp yaramayacağının önümüzdeki günlerde belli olacağı ülkede, vaka sayılarındaki artış eğilimi sürüyor. Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 19 bin 364 yeni vaka tespit edildiğini, 227 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Son verilerle birlikte ülkede salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısı 414 bin 884’e, ölü sayısı ise 6 bin 102’ye ulaştı.

POLONYALI YOLCULARA KARANTİNA VE TEST ZORUNLULUĞU

Polonya’daki yüksek vaka sayıları diğer Avrupa ülkelerini de önlem almaya itti. Bu kapsamda Almanya’nın ardından İngiltere de Polonya’dan gelecek yolcuların 14 gün süreliğine karantinaya alınacağını duyurdu. Slovakya ile Yunanistan ise Polonyalı yolcuların ancak negatif korona virüs test sonucunu göstermeleri koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerini bildirdi.

MEMURLAR EVDEN ÇALIŞIYOR

Tamamı "kırmızı bölge" ilan edilen Polonya’da yaklaşık 3 hafta önce aqua park, havuz ve fitness salonları kapatılmış, kafe, bar, restoranlara ise yalnızca paket servis yapmaları şartı getirilmişti. Anaokulu ve ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencilerinin örgün öğretime devam ettiği ülkede 4. sınıf ve üzeri tüm öğrenciler için uzaktan eğitime geçilmiş, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın yerel saatle 08.00-16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

’Azizler Bayramı’ dolayısıyla mezarlıklarda oluşacak yığılmayı önlemek amacıyla Cumartesi gününden itibaren ülke çapında tüm mezarlıklar 3 gün süreliğine kapatılmış, görevlerini evlerinden yürütmeleri mümkün olan devlet memurlarının ise 2 hafta süresince evden çalışmaları kararlaştırılmıştı.

İHA

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