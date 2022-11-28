POMEM başvuru sonuçları açıklandı! 29. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama ekranı

- Dönem POMEM ön başvuru sonuçları belli oldu. Polis Akademisi'nin yayınlağı sonuçlara göre ön başvuruyu geçen polis adayları, POMEM sınavlarına katılabilecekler. POMEM başvuru sonuçlarının nasıl öğrenildiği merak edildi. Peki, POMEM başvuru sonucu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ve detaylar...
POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
- Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.
POMEM BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?
Polis Akademisi 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları merakla beklenirken yapılan duyuru sonucu sonuçların açıklandığı öğrenildi. POMEM ön başvuru sonuçları https://pa.edu.tr/ sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
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