Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! Tutuklandı

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T. hakkında çok sayıda şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenildi.
Kalacak yeri olmadığı için Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçıların, barınağın hemen kıyısında bulunan bir barakaya Ö.T.'yi yerleştirdiği, daha sonra Ö.T'nin burada başta balıkçılar olmak üzere mahalleliye zorluk çıkarmaya başladığı iddia edildi. Hakkında defalarca şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenilen Ö.T.'nin kendisini şikayet edenleri tehdit ettiği iddia edildi.
Ö.T.'nin olay gecesi motosikletiyle kaçarken, jandarma ekiplerinin kendisini durdurmaya çalıştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Ö.T.'nin gece karanlığında kaçmaya çalıştığı, jandarmanın ise peşinden araçlarıyla gittiği yer aldı.
Silah sesine benzer bir şeyin duyulduğu görüntüyü kaydedenlerin ise "Vallahi kovalıyorlar. Jandarmaya sıktı, yakaladılar" dediği de duyuldu.
Öte yandan Ö.T.'nin olaydan sonra yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonundaki görevlilere de "Ben gidiyorum şimdi. Yakında herkes her şeyi görecek. 5-6 yıl sonra görüşürüz" dediği ortaya çıktı.
Ö.T'nin, İncekum Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, Ö.T.'nin, yıkım anında ilçede faaliyet gösteren bir TV kanalına konuştuğu ortaya çıktı. Kulübede 7 yıldır yaşadığını ve kimseye zararının olmadığını söyleyen Ö.T. röportajında, zabıta memurlarından birinin akrabasını ihbar ettiği için barakasının yıkıldığını ileri sürdü. Kendisi hakkında şikayetçi olanların söylediği gibi bir durum olmadığını öne süren Ö.T., "İnsanların dediğiyle alakası yok. Birbirlerinin teknelerini yakarlar benim üzerime atarlar. Her türlü inceleme yapılır, temiz çıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. 2 gün sonra aynı şeyi yapalar yine benim üzerime. Bundan sonra çadır aldım bir tane, kuracağım şuraya yaşayacağım. Benim için fark eden bir şey yok. Ha iki metrekarelik yer ha çadır. Burası benim için fazla bile lükstü" dedi.
(AA / DHA)