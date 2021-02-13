Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! Tutuklandı

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T. hakkında çok sayıda şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenildi.

Kalacak yeri olmadığı için Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçıların, barınağın hemen kıyısında bulunan bir barakaya Ö.T.'yi yerleştirdiği, daha sonra Ö.T'nin burada başta balıkçılar olmak üzere mahalleliye zorluk çıkarmaya başladığı iddia edildi. Hakkında defalarca şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenilen Ö.T.'nin kendisini şikayet edenleri tehdit ettiği iddia edildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Ö.T.'nin olay gecesi motosikletiyle kaçarken, jandarma ekiplerinin kendisini durdurmaya çalıştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Ö.T.'nin gece karanlığında kaçmaya çalıştığı, jandarmanın ise peşinden araçlarıyla gittiği yer aldı.

Silah sesine benzer bir şeyin duyulduğu görüntüyü kaydedenlerin ise "Vallahi kovalıyorlar. Jandarmaya sıktı, yakaladılar" dediği de duyuldu.