Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da ifade eden mahkeme, cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen'in 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Göçmen ile müşteki Özet arasındaki tartışma sonrasında sabit görülen suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade eden mahkeme, ilk haksız hareketin kimden geldiği tespit edilemediğinin bu husus sanık lehine yorumladı. Mahkeme bu yorumlamayla birlikte cezada indirim uygulayarak sanık Göçmen'in "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 3 ay 11 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme aynı gerekçelerle indirim ve artırım uygulayarak müşteki Emre Peker'e karşı işlediği iddia edilen "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan sanık Göçmen'in 3 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Böylece sanık Göçmen toplamda 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ataköy'de 6 Eylül 2017'de Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı "Olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı "tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin "Kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil "Yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 şikayetçiye karşı "Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Ayrıca hakim olarak görev yapan Aynur Göçmen, oğlunu savunabilmek için hakimliği bırakıp avukatlığa başlamıştı.

Kaynak: DHA

