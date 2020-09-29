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Pompeo'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin olarak "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz" diye konuştuç

Pompeo'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu desteklediğini açıkladı.

Girit'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelen Pompeo ABD'nin Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Pompeo "Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz" dedi.

Pompeo ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bu konuyu görüştüklerini belirten Pompeo, bugün Girit'te yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'da şiddet sonlandırılması ve bir an önce Minsk Grubu ile birlikte hareket edilerek diyaloglara devam edilmesi gerekiyor" dedi.

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