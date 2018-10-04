Pompeo Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'i tebrik etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Barham Salih'i arayarak tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ve Barham Salih arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Cumhurbaşkanı Barham'ı yeni görevi için tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Irak ile olan ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmamız uyarınca güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD desteğinin süreceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne teşekkür

Sözcü Nauert tarafından yapılan diğer bir yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştüğü ve kendisine "sürekli ve güçlü ortaklığı" için teşekkür ettiği duyuruldu

Açıklamada ayrıca, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens Selman Yemen de dahil olmak üzere ABD-Suudi Arabistan iş birliğinin genişletilmesi ve bölgedeki İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı geniş bir dizi bölgesel ve ikili meseleyi ele aldı." bilgisi paylaşıldı.