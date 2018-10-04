HABER

Pompeo Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'i tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 02:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert: - "Bakan Pompeo, Irak ile olan ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmamız uyarınca güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD desteğinin süreceğini söyledi" - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "sürekli ve güçlü ortaklığı" için teşekkür etti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Barham Salih'i arayarak tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ve Barham Salih arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Cumhurbaşkanı Barham'ı yeni görevi için tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Irak ile olan ikili Stratejik Çerçeve Anlaşmamız uyarınca güçlü, egemen ve müreffeh bir Irak için ABD desteğinin süreceğini söyledi." ifadesine yer verildi.

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne teşekkür

Sözcü Nauert tarafından yapılan diğer bir yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştüğü ve kendisine "sürekli ve güçlü ortaklığı" için teşekkür ettiği duyuruldu

Açıklamada ayrıca, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens Selman Yemen de dahil olmak üzere ABD-Suudi Arabistan iş birliğinin genişletilmesi ve bölgedeki İran rejiminin zararlı faaliyetlerine karşı geniş bir dizi bölgesel ve ikili meseleyi ele aldı." bilgisi paylaşıldı.

- Pompeo, Alman mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Bakan Pompeo'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İran ve Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadele, Suriye'de atılacak adımlar ve ortak önceliklere dair görüşme yaptığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Alman mevkidaşı Maas'ın, Suriye'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma yönündeki isteklerini dile getirdiği, bunun yanı sıra küresel güvenliğe yönelik tehditler ve bunlara karşı koymak için NATO'nun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamaya göre, ikilinin ayrıca Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahları yok etmesi için uluslararası baskının gerekliliğinde de hemfikir oldukları ifade edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtıKastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtı
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti 'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Cumhurbaşkanı Barham Salih Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Heather Nauert ırak İRAN Rusya Suriye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

İlginizi Çekebilir

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.