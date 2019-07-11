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Pompeo, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 05:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve İran'ın bölgedeki eylemleri ile Sudan, Libya ve Afganistan'daki son durum ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin bir araya gelerek ikili ilişkileri ve başta İran olmak üzere birçok bölgesel meseleyi ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo-Şeyh Temim görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus açıklamada, "Bakan Pompeo Katar'ın yakın ortaklık ve dostluğu için Emir'e teşekkür etti. Bakan ve Emir, bölgedeki yüksek tansiyonu ve Körfez İşbirliği Konseyinin İran'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı durmadaki önemini değerlendirdi." ifadelerine yer verdi.

Sözcü ayrıca, Pompeo ile Şeyh Temim'in Sudan, Libya ve Afganistan da dahil bazı kritik bölgesel konuları da ele aldığını bildirdi.

Katar Emiri önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasında 5 yeni anlaşmaya imza atılmıştı.

Görüşmede Şeyh Temim ile Trump, ABD ile Katar arasında ekonomik ve askeri iş birliğini artırma yönündeki kararlılıklarını vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Katar Mike Pompeo Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

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