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Porsche, giriş seviyesinde Taycan’ın fiyatını indiriyor

20.01.2021 20:03 | Son Güncelleme:
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Porsche, giriş seviyesinde Taycan’ın fiyatını indiriyor

Porsche kısa süre önce Taycan serisine yeni bir ekleme yaptı. Bu versiyon beklendiği gibi, geçen yıl Çin'de tanıtılan giriş seviyesindeki model.

Bu bahar ABD bayilerine ulaşması planlanan 2021 Taycan, 1.350 $ 'lık teslimat, işleme ve taşıma ücreti hariç 79.900 $' dan başlayacak. Taycan 4S'den 23.900 $ daha ucuz, ancak model 69.420 $ 'dan başlayan Tesla Model S Uzun Menzilli modelden hala daha pahalı. Bununla birlikte, Porsche 7.500 $ 'lık federal vergi iadesine de hak kazanıyor.

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GİRİŞ SEVİYESİNİN DEZAVANTAJI NE?

Maliyet tasarrufu önemli olsa da, giriş seviyesi Taycan'ın birkaç tane dezavantajı var. Her şeyden önce, modelin arka tekerleklere güç veren ve 402 Bg güç ve 344 Nm tork tork üreten tek bir elektrik motoru var. Bu, aracın 230 km / sa azami hıza ulaşmadan önce 5,1 saniyede 0-100 hızlanmasını sağlıyor. Porsche, EPA tarafından tahmin edilen bir menzilden bahsetmedi, ancak model standart olarak 79.2 kWh pil paketiyle geliyor. Avrupa'da, 431 km'ye kadar WLTP menziline sahip oluyor.

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DAHA GÜÇLÜ PİL PAKETİ DE VAR!

Bu menzil sizin için yeterli değilse, 93,4 kWh'lik daha büyük bir kapasiteye sahip bir pil paketi de size sunuluyor. Bu pil ile model 484 km menzile çıkıyor. Akabinde 469 Bg güce ve 357 Nm tork değerine ulaşabiliyorsunuz. Ekstra güç sayesinde model ilave 77,1 kg daha ağır olacak. Bu ağırlık nedeniyle daha güçsüz olan versiyon ile eşit 0-100 hızlanma değerine sahip oluyor otomobil. Model 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor. Pil azaldığında, sürücüler Taycan'ın hızlı şarj teknolojisine minnettar olacaklar. Her iki pilin de ideal koşullar altında 22,5 dakika gibi kısa bir sürede % 80 şarja ulaşması sağlanacak.

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GİRİŞ SEVİYESİNDE TAYCAN HANGİ DONANIMLAR İLE GELECEK

Güç aktarım mekanizmasını bir kenara bırakırsak, giriş seviyesi Taycan , siyah fren kaliperlerini kaplayan 19 inçlik gümüş boyalı jantlarla geliyor. Bu durum, kırmızı kaliperler ve cilalı alaşım jantlara sahip Taycan 4S ile tezatlık oluşturuyor. Taycan, donanım açısından standart olarak LED farlar, 10.9 inç bilgi-eğlence sistemi ve Porsche Aktif Süspansiyon Yönetim sistemi ile birlikte geliyor. Havalı süspansiyon, 20 ve 21 inç jantların yanı sıra yüzey kaplamalı ve seramik kaplı frenler de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler modelde sunulacak.

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