Pratik eyeliner nasıl çekilir, makyajla dudak nasıl dolgunlaştırılır, sihirli pudra nedir? Kusursuz makyajın adım adım yapılışı!

Doğru makyajda en iyi sonucu elde etmek için uygulama sırasını takip etmek önemlidir. Örneğin sıklıkla makyaja fondötenle başlanır ancak bu doğru bir uygulama değil. Güzellik uzmanları makyaja önce gözleriniz ve kaşlarınızla başlamanızı öneriyor. Makyaj sonunda fondöten, kapatıcı ve pudrayı uygulamak daha iyi bir fikirdir. Böylece kusursuz bir sonuç için tüm hataları kolayca örtebilirsiniz. İşte kusursuz makyajın adım adım yapılışı.

PRATİK EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

Eğer eyeliner çekmek istiyorsanız her zaman göz ortasından başlamanız gerekmektedir. Bunun için jel eye-linerleri tercih edebilirsiniz. Bunlar çok hızlı kururlar. Uygularken kirpik diplerini kaldırın. Göz pınarına küçük dokunuşlar yapın. Bundan sonra göz bitiminden küçük bir çizik atarak iki boşluğu dolduruyorsunuz.

MAKYAJLA DUDAK NASIL DOLGUNLAŞTIRILIR?

Makyaj ile dudak dolgunlaştırmanın bir çok çeşidi var. Ancak en pratik olanı highlight pudraları ile olan. Çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Pudrayı çok hafif sürerek çizgi oluşturuyorsunuz. Daha sonra tam ortaya ruju sürebilirsiniz. En son parlatıcı sürerek dolgun bir dudak elde edebilirsiniz.