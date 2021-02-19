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Pratik eyeliner nasıl çekilir, makyajla dudak nasıl dolgunlaştırılır, sihirli pudra nedir? Kusursuz makyajın adım adım yapılışı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.02.2021 08:04 | Son Güncelleme:
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Makyaj konusunda yeni başlayan biri veya profesyonel olmanız fark etmez, ipuçları ve hileler her zaman işe yarar. Bugün size eyeliner sürmenin yolunu da anlattık, makyajla dudak dolgunlaştırmayı da.

Doğru makyajda en iyi sonucu elde etmek için uygulama sırasını takip etmek önemlidir. Örneğin sıklıkla makyaja fondötenle başlanır ancak bu doğru bir uygulama değil. Güzellik uzmanları makyaja önce gözleriniz ve kaşlarınızla başlamanızı öneriyor. Makyaj sonunda fondöten, kapatıcı ve pudrayı uygulamak daha iyi bir fikirdir. Böylece kusursuz bir sonuç için tüm hataları kolayca örtebilirsiniz. İşte kusursuz makyajın adım adım yapılışı.

PRATİK EYELİNER NASIL ÇEKİLİR?

Eğer eyeliner çekmek istiyorsanız her zaman göz ortasından başlamanız gerekmektedir. Bunun için jel eye-linerleri tercih edebilirsiniz. Bunlar çok hızlı kururlar. Uygularken kirpik diplerini kaldırın. Göz pınarına küçük dokunuşlar yapın. Bundan sonra göz bitiminden küçük bir çizik atarak iki boşluğu dolduruyorsunuz.

MAKYAJLA DUDAK NASIL DOLGUNLAŞTIRILIR?

Makyaj ile dudak dolgunlaştırmanın bir çok çeşidi var. Ancak en pratik olanı highlight pudraları ile olan. Çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Pudrayı çok hafif sürerek çizgi oluşturuyorsunuz. Daha sonra tam ortaya ruju sürebilirsiniz. En son parlatıcı sürerek dolgun bir dudak elde edebilirsiniz.

MAKYAJLA DUDAK NASIL NETLEŞTİRİLİR?

Yaptığınız dudak makyajı ile dudağınızı netleştirmek için parlak pudraları kullanabilirsiniz. Dudağın daha net ve büyük gözükmesi için dudak kalemi muhakkak kullanın. Dudağınız her zaman kapalı olsun. Dudağınızı çizdikten sonra fondöten fırçası yardımıyla dudak kenarına fondöteni çok hafif geçiyoruz. Malzemeyi her zaman az almanız gerekir. Fırçanız sivri olsun.

MAKYAJLA DUDAK MATLIĞI NASIL SAĞLANIR?

Sürmüş olduğunuz rujunuz parlak ise bunu mat hale getirmenin yöntemlerinden birisi rujun fazlasını bir peçete yardımı ile alabilirsiniz. Daha sonra transparan bir pudra ile rujun üzerinden geçebilirsiniz.

SİHİRLİ SON DOKUNUŞ PUDRASI NASIL UYGULANIR?

Sihirli son dokunuş pudrası için vazgeçilemeyen iki ürün vardır; parlak ve transparan pudra. Tüm makyajı bitirdikten sonra allık sürmeden önce birazcık transparan pudra sürmelisiniz. Bundan sonra parlak pudrayı uygulamalısınız. Yanağı sıkarak düz kalan bölgelere pudrayı yedirmelisiniz. Daha sonra da çok az burun üzerine, dudak ve çene üzerine uygulamalısınız. En son ise göz pınarı ve kaş altına sürerek uygulamayı tamamlamalısınız.

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KAPATICI NASIL UYGULANIR?

Çoğumuz, gözlerimizin altına yarım daire şeklinde kapatıcı uygulamaya alışkınız. Ancak en iyi sonucu elde etmek için kapatıcıyı gözlerin altına ters üçgen şeklinde yapmak olacaktır ve neredeyse burnunuzun bittiği yere kadar uzatın. Karıştırması kolay olduğu için sadece gizlemede daha iyi bir iş çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda burnunuzun kenarlarını şekillendirmeye de yardımcı olur.

DAHA DOLGUN KİRPİKLER İÇİN BEBEK PUDRASI

Kirpiklerin dolgunlaşmasını istiyorsan bu tekniği uygula. Önce bir kat maskara uygulayın ve ardından üzerine biraz bebek pudrası sürün . Ardından ikinci bir kat uygulayın. Kirpiklerinize anında hacim kazandıracaktır.

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