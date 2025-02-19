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Pratik hijyenin süper aktif köpüklü formülü: Sleepy Kireç Çözücü & Sleepy Yağ Çözücü

17.02.2025 12:21
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Pratik temizlik ve hijyeni bir arada olsun kim istemez? Hele ki mutfakta ve banyolarda. Bu noktada Sleepy Easy Clean yüzey temizlik havlusu, şimdi de banyo ve mutfakta süper pratiklik arayanlara özel iki ürün geliştirdi.

Pratik hijyenin süper aktif köpüklü formülü: Sleepy Kireç Çözücü & Sleepy Yağ Çözücü

Banyo ve mutfaklarımız evimizin en çok kullanılan alanlarından. Aynı zamanda hijyen bakımından en önemli bölümleri arasında geliyor. En zorlu ve inatçı kirlerde yine bu alanlarda temizlenmeyi bekliyor. Pırıl pırıl bir mutfakta ve mis gibi banyoda vakit geçirmek için saatlerce vakit harcamayı kimse istemez.

Islak havlu segmentinde geliştirdiği ürünler ile pazar yapısına yepyeni bir dinamizm getiren Sleepy, yer ve yüzey temizleyicilerine ek mutfak ve banyolarda pratiklik arayanları da unutmadı. Dengeleri değiştiren Sleepy Easy Clean, Süper Yağ Çözücü ve Süper Kireç Sökücü ile hijyen kategorisinde devrim yaratan ürünleri geliştirdi.

Mutfaktan banyoya pratik hijyen

Çamaşır suyu katkılı lifli havlu Süper Kireç Çözücü ve deterjan suyu katkılı lifli havlu Süper Yağ Çözücü ile Sleepy evlerde süper pratiklik sağlıyor. Aktif köpüklü formu ile yepyeni Süper Kireç Çözücü banyoda; lavabodan musluğa klozetten duş başlığına ve Süper Yağ Çözücü ise mutfakta; bulaşıktan fırına, davlumbazdan ocağa kadar kirden iz bırakmıyor.

Aktif köpüklü formül ile 3 adımda temizlik

Ürünler; inatçı kirlere karşı içeriğindeki beyaz sirke, karbonat, limon tuzu ile mükemmel temizliğin doğal formülünü sunuyor. Süper pratik ürünler Multi Pad yapısıyla Beyaz Micro Cyclone ve Yeşil Macro Fiber’den oluşan çift taraflı yüzey yapısına sahip. Ürünlerinin yeşil yüzeyi aktif köpüklü formülü ile zor kirleri kolayca sökerken, beyaz yüzeyi ile kirleri içerisine kolayca hapsediyor. Ardından durulama ile temizlik yalnızca 3 adımda sona eriyor.

Sektöre yön verecek inovatif ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam eden Sleepy Easy Clean’ın yeni ürünlerini birlikte inceleyelim; https://www.sleepy.com.tr/

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Anahtar Kelimeler:
temizlik hijyen
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