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  4. Prenses Diana'nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı!

Prenses Diana'nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı!

19.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana'nın 1990'dan 1997'ye kadar kaleme aldığı mektuplar açık artırmada satıldı. El yazısı 36 mektuptan 67 bin 900 sterlin gelir elde edildi. Öte yandan Diana'nın Kraliçe Elizabeth'ten "patron" diye bahsettiği mektup 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satıldı.

Prenses Diana'nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı!

Galler Prensesi Diana'nın 24 yıldır saklanan mektupları açık artırma ile satıldı. Diana'nın el yazısı mektupları 67 bin 900 sterline alıcı buldu.

Koleksiyon, Lady Di'nin aile dostu Roger Bramble'a 1990 ile 1997 yılları arasında yazdığı mektuplardan 36'sını içeriyor.

Diana, bu yazışmalarda Prens Charles ile boşanma sürecini, 1993'te intihara teşebbüsünün ortaya çıkmasının ardından yaşadığı sıkıntıları da paylaşıyor. Gelir, Diana'nın desteklediği organizasyonlara bağışlanacak.

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ELIZABETH'TEN PATRON DİYE BAHSETMİŞ

Diana'nın Kraliçe Elizabeth'ten "patron" diye bahsettiği mektup 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satıldı.

Açık artırmada elde edilen gelir, İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi Diana ve Bramble'ın desteklediği organizasyonlara bağışlanacak.

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