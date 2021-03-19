Prenses Diana'nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı!

Galler Prensesi Diana'nın 24 yıldır saklanan mektupları açık artırma ile satıldı. Diana'nın el yazısı mektupları 67 bin 900 sterline alıcı buldu.

Koleksiyon, Lady Di'nin aile dostu Roger Bramble'a 1990 ile 1997 yılları arasında yazdığı mektuplardan 36'sını içeriyor.

Diana, bu yazışmalarda Prens Charles ile boşanma sürecini, 1993'te intihara teşebbüsünün ortaya çıkmasının ardından yaşadığı sıkıntıları da paylaşıyor. Gelir, Diana'nın desteklediği organizasyonlara bağışlanacak.

ELIZABETH'TEN PATRON DİYE BAHSETMİŞ

Diana'nın Kraliçe Elizabeth'ten "patron" diye bahsettiği mektup 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satıldı.

Açık artırmada elde edilen gelir, İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi Diana ve Bramble'ın desteklediği organizasyonlara bağışlanacak.

