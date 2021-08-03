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Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin'den yeni yangın uyarısı: Tetikleyici bir unsur bekleniyor

03.08.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarıYüksek hava sıcaklığının yeni orman yangınlarına neden olabileceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, "Tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici bir unsur bekleniyor" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin'den yeni yangın uyarısı: Tetikleyici bir unsur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Ağustos ayının ilk haftasında Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Yüksek sıcaklık nedeniyle uzmanlar, İstanbul'da oluşabilecek orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, "Son günlerde bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz, görünen o ki bu Ağustos'un başlarında da devam edecek. Daha sonraki zamanlar için bir şey söylemek çok doğru olmasa gerek ama bu ilk hafta sıcak geçeceğe benziyor. Sıcak geçecek, sıcak hava dalgası devam edecek. Ağustos'ta ekstremler yaşanır bu meteorolojik döngü içerisinde normaldir. Ben bunu çok beklenmeyen bir şey olarak görmüyorum" dedi.

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"KURAKLIK ORMAN YANGINLARINI TETİKLEDİ"

Şahin, kuraklığa ve şiddetli rüzgarlara dikkat çekerek, "Orman yangınları tetiklendi. Unutulan önemli bir şey var; kuraklık. Türkiye son 5-6 aydır, özellikle güney ve güneydoğu ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Bu kuraklık orman yangınlarını tetikledi. Afrika'dan gelen alçak basınç sistemiyle sıcak hava dalgası geldi. Bununla beraber zemin oluştu, tetiklenme gerçekleşti. Ağustos'un ilk haftası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de beyanları bu yönde, sıcaklığın devam etmesi bekleniyor. Bir diğer önemli durum da aslında rüzgar. Burada rüzgara baktığımız zaman şiddetli rüzgarlar var bölgede. Şiddetli rüzgarlar sıcaklık farklarından dolayı oluşur. Ciddi sıcaklık farkları var, o değişim de, ciddi şekilde rüzgarlara sebebiyet veriyor. Kuzeyli rüzgarlar sıcak havayla birleşiyor ve oluşan yangını bütün alana dağıtıyor" şeklinde konuştu.

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"ORTAM ORMAN YANGININA HAZIR"

İstanbul'da olası orman yangınları için değerlendirmelerde bulunan Şahin şunları kaydetti:

"İstanbul için geçerli mi? Zaten aralıklarla küçük küçük orman yangınları gerçekleşiyor. Ama Güney'deki kadar bir yangın olasılığı daha düşük. Ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici bir unsur bekleniyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli değil, rüzgarın şiddetli olmaması oluşacak bir yangında bu dağılmayı engelleyecektir, noktasal olarak kalacaktır. Gözlemlediğim bu günlerde İstanbul'da sakin bir rüzgar var ama güneyde şiddetli rüzgar var. Sürükleyici faktör şiddetli rüzgarlar. Her şeyi iklim değişikliğine bağlamak doğru değil. Kuraklık bence burada biraz daha ön plandaydı. İklim değişikliği sürecinde ekstrem hava olaylarının artacağı gündemde ama Türkiye'nin yaşadığı bu kurak süreç bence ana tetikleyici unsur oldu"

DHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yangın
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