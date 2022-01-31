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Prof. Dr. Alper Şener'den koronavirüsle ilgili dikkat çeken uyarı! "Kasıtlı açıklamalar yapılıyor"

31.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, birçok platformda koronavirüse yönelik ilgili, ilgisiz kişiler tarafından açıklamalar yapıldığını, bu nedenle halkın yanlış bilgilendirilebildiğini söyledi. Bazı grupların kasıtlı olarak açıklama yaptığını belirten Prof. Dr. Şener, sosyal medyada yapılan her paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Şener, "Sağlık Bakanlığı'nın sitesi, en güvenilir ve doğru bilgilerin alınabileceği alan" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, varyantlarla toplumda hızlı yayılan koronavirüsle mücadele sürerken, sosyal medya gibi çeşitli platformlarda yapılan bazı açıklamaların halkı yersiz tedirgin ettiğini söyledi. Türkiye'de Covid-19 pandemisiyle sağlık okuryazarlığının gelişmeye başladığını belirten Prof. Dr. Şener, şunları kaydetti:

"Çünkü bu konu, pandemiden önce pek bilinmiyordu. Yavaş yavaş hepimiz öğreniyoruz. Biz sağlık çalışanları da bu konuyu öğreniyoruz. Bazen verdiğimiz beyanatlarda herkesin anlayamayacağı şekilde konuşuyoruz. Ne yazık ki bu yanlış mesaj olarak gidebiliyor. Bazen de bu konuya vakıf olmayanlar ya da olmalarına rağmen bilerek spekülasyonlar yaratarak sağlığı politik argümanlara araç olarak kullanan kişiler olabiliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Belki yaptıklarını masumane yapıyorlar. Belki kasten yaparak bunu kullanmayı da tercih ediyorlar. Bunun hepimize zararı oluyor. Neden zararı oluyor? Çünkü konuya hakim değilseniz ağzınızdan çıkan kelimeyi duyanlar, örneğin aşı konusunda aşıdan soğuma veya tereddüt etmelerini körükleyebiliyor. Bir diğer taraftan bakanlığın rehberinde bazı ilaçlar var. Bu ilaçların etkili veya etkisizliğiyle ilgili çok fazla tartışma oluyor. Bu tartışmaların basının önünde yapılması, hem ilaçların uygulanmasında hem de Sağlık Bakanlığı'nın izlediği politikalara olumsuz katkısı oluyor. Çünkü bu rehberi hazırlayan kişiler, birçok çalışma sonrası karar alıyor. Kimsenin etkisiz bir ilacı vermek gibi bir argümanı olamaz. Bilgi birikimiyle ilaçların etkin olup olmadığı yönündeki bilgi güncelleniyor. Bu sadece bizde olan güncelleme değil dünyanın her yerinde oluyor."

'KASITLI AÇIKLAMALAR YAPILIYOR'

Bazı grupların kasıtlı olarak açıklama yaptığını belirten Prof. Dr. Şener, "Sanki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, bu işi bilmeden yapıyormuş gibi parantez açarak bir saldırı vesilesi olarak görüyorlar. Bu çok doğru değil. Çünkü hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu, bu güncel bilgilere ve derlemelere emin olun gece gündüz okuyarak karar veriyor. Zaten bu güncellemeleri, Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde herkese duyurmaya çalışıyor" diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan her paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti:

"Yorum yapan kişilerin uzman olup olmadığı konusunda yorum yapmak da yanlış. Hepimiz öğrenme sürecindeyiz. Covid-19'un içerisine 2 yıldır girdik. Gelişim sürecini tamamlamaya çalışıyoruz ama buradaki süreçte teyit edilebilecek en sağlıklı bilgi Sağlık Bakanlığı'nda. Bakanlığın sitesinde emin olun güncel bilgiler mevcut. Sürekli güncellenen bu bilgiler, teyit ediliyor. Bu konuda ne bana ne bir başkasına güvenmeyip en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı'nın güncel bilgilerinin içerdiği web sitesini takip edin. Nereden bir bilgiyi duyarsanız teyit edin. Çünkü bilgi değişiyor, güncelleniyor. Bilgi çağında bu kadar hızlı değişen bilgilerle kesin konuşmak mümkün değil. Bilimsel arenada özellikle tıpta 5 ile 10 dakikada, bildiğimiz bilginin değiştiğini görüyoruz. Çünkü hızlı bir yayın, makale, araştırma süreci var. Dolayısıyla böyle bir dünyada bir konunun tam tersini ispat edecek çalışmalar olabilir. Bu nedenle kesin konuşmayıp, iddialı yorum yapmamak gerek. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi, en güvenilir ve doğru bilgilerin alınabileceği alan."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya
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