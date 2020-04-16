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Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Tutluoğlu hastane çıkışında "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum" dedi.

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüsü yendi

Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Tutluoğlu, hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.

'İŞİN DOKTOR KISMINDAYKEN HASTA KISMINI DA YAŞAMIŞ OLDUM'

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, " Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu

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