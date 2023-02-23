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Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Her sabah tüketilirse ilaç yerine geçiyor! Tehlikeli hastalığın kesin çözümü

23.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda tüketilen yiyecekler sağlığımız için büyük önem taşıyor. Uzmanlar kahvaltıda tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor. Sağlıklı beslenme hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay her sabah tüketmeniz gereken ve tehlikeli hastalıkları önlemede başarılı sonuçlar sağlayan o gıdayı açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Her sabah tüketilirse ilaç yerine geçiyor! Tehlikeli hastalığın kesin çözümü

Yediğimiz yiyecekler sağlığımız hakkında belirleyici rol oynuyor. Birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlayan yiyecekleri günlük beslenme rutinine eklemek gerekiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, bazı hastalıklarda ilaç tüketenleri uyararak ilaçların vücutta farklı etkiler yarattığını ve sıklıkla tüketilirse başka hastalıklara neden olabileceğini vurgulayarak ilaç yerine geçen o gıdanın faydalarından bahsetti.

"TÜRK İNSANINI BEYİNSİZ BIRAKTILAR"

Ezine peynirinin faydalarından bahseden Canan Karatay, peynirin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti. "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar."

PEYNİR KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

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Canan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

EZİNE PEYNİRİ FAYDALARI

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  • Ezine peyniri, içeriğinde yüksek oranda bulunan protein miktarı sayesinde vücudun protein ihtiyacını kusursuz bir şekilde karşılamaktadır.
  • Vücuda doğal olarak enerji sağlamaktadır.
  • Ezine peyniri, aminoasit kaynağı olması sebebiyle zekâ gelişiminde rol oynar.
  • Ezine peynirinin kolesterol oranı düşük olduğundan trans yağ asidi içermediğinden vücudunuzun kolesterol dengesine katkı sağlamaktadır.
  • A vitamini açısından oldukça zengin olan Ezine keçi peyniri, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir etkiye sahiptir.
  • Ezine peyniri çeşitleri saçları güçlendirerek saç dökülmesini en aza indirir.
  • Çocukların gelişimine katkı sağlayan Ezine peyniri, aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da katkı sağlamaktadır.
  • Hafızayı güçlendirerek ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hafıza kaybı ya da Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçmektedir.
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