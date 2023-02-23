Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Her sabah tüketilirse ilaç yerine geçiyor! Tehlikeli hastalığın kesin çözümü

Yediğimiz yiyecekler sağlığımız hakkında belirleyici rol oynuyor. Birçok hastalığın önlenmesine katkı sağlayan yiyecekleri günlük beslenme rutinine eklemek gerekiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, bazı hastalıklarda ilaç tüketenleri uyararak ilaçların vücutta farklı etkiler yarattığını ve sıklıkla tüketilirse başka hastalıklara neden olabileceğini vurgulayarak ilaç yerine geçen o gıdanın faydalarından bahsetti.

"TÜRK İNSANINI BEYİNSİZ BIRAKTILAR"

Ezine peynirinin faydalarından bahseden Canan Karatay, peynirin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti. "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar."

PEYNİR KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER

Canan Karatay, "En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

EZİNE PEYNİRİ FAYDALARI