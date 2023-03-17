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Prof. Dr. Canan Karatay'dan süper besin açıklaması! Ramazan ayında günde iki tane yerseniz...

17.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarda ve sahurda nasıl beslenmek nasıl beslenmek gerek soruları aratıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, süper besin diyerek Ramazan ayında mutlaka tüketilmesi gereken sağlıklı gıdayı açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan süper besin açıklaması! Ramazan ayında günde iki tane yerseniz...

Ramazan ayında tutulan oruçlarda gün boyunca dinç ve sağlıklı kalabilmek için iftarda ve sahurda tüketilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar her sene yaptıkları açıklamalarda Ramazan ayında uzak durulması ve yenilmesi gereken yiyecekleri listeliyor. Sağlıklı beslenme ve hastalıklar hakkında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay bu süreçte yenilmesi gereken süper besini açıkladı.

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Karatay, önceki yaptığı açıklamalarda da yumurtanın faydalarından sıklıkla bahsediyordu. Özellikle köy yumurtası yenilmesini öneren Karatay, haşlanmış yumurtanın birçok hastalığa karşı koruma sağladığını belirtti. Ancak yenilen yumurtanın haşlanma derecesi ve miktarı da önem taşıyor.

HAŞLANMA DERECESİ ÖNEMLİ

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Canan Karatay ayrıca yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini vurguladı. Karatay, sağlıklı yaşamın sırrı olarak yumurtayı işaret etti.

"GÜÇLÜ VE GERÇEK BİR BESİNDİR"

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Canan Karatay, "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez."

YUMURTANIN FAYDALARI

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  1. Kemikleri güçlendirir
  2. Kandaki demir miktarını düzenler
  3. Kilo vermeye yardımcı olur
  4. Kolesterolü düşürür
  5. Beyin sağlığına katkı sağlar
  6. Göz hastalıklarından korur
  7. Saçları ve tırnakları güçlendirir
  8. Bağışıklık sistemini güçlendirir
  9. Haşlanmış yumurta mineral bakımından zengindir

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