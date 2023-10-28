Prof. Dr. Canan Karatay'dan süper besin: "Bunu yiyen 10 yaş geriye gidiyor" C vitamini deposu!

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarıları ve önerileriyle dikkat çekiyor. Gençlik ve cilt sağlığına yönelik tarif veren Karatay, az bilinen gençlik iksirini açıkladı. Ünlü profesör kivi meyvesinin cilde olan faydalarının oldukça fazla olduğunu belirtti.

CİLDİ GENÇ VE SAĞLIKLI YAPIYOR

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, cilt hücrelerini yenileyen ve dermis tabakasındaki yaşlanmayı en 10 yaşa düşüren kivi meyvesini, gençlik yıllarında sıklıkla yediğini söyledi.

C vitamini bakımından zengin olan kivinin adeta 10 yaş gençleştirdiği konusunun altını çizen Canan Karatay, sabahtan akşama kadar tüketilmesini önerdi. Deneyimli doktor, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi.

BAĞIŞIKLIĞI ZIRH GİBİ KORUYOR

Kivi meyvesi sağlıklı bir beslenme planı içinde yer aldığında birçok fayda sağlar. Kivi meyvesi yüksek miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini serbest radikallerle savaşarak vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. Kivi lif açısından zengindir ve bu da sindirim sistemine yardımcı olur. Lif bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır.

Kivinin faydaları:

Kivi meyvesi göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir.

Potasyum açısından zengindir ve düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını korur. Potasyum kan basıncını düzenler ve kalp ritimlerini korur.

Özellikle kivideki aktinidin adlı bir fitokimyasal kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir.

Kivi meyvesi cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan E vitamini içerir. E vitamini cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve cildin nemli kalmasına katkıda bulunur.







