Prof. Dr. Canan Karatay "Türkiye'nin gizli pandemisidir" Başta kanser olmak üzere tüm hastalıkların temeli

Kabızlık toplumda sıklıkla görülen, bağırsak hareketlerinin yavaş çalışmasıdır. Dışkılama güçlüğü, ağrılı dışkılama gibi durumlara yol açan kabızlık hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."
Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini belirtti. Kabızlığın en önemli sebeplerinden birinin hareketsizlik olduğunu açıkladı.
"Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diyerek bol su içilmesini ve potasyumu yüksek yiyecekler tüketilmesini önerdi. "Kabızlıktan korunmak için türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."
"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır." diyerek işlenmiş zeytinyağından uzak durmanız gerektiğini bunun yerine doğal soğuk sıkım zeytinyağlarını tercih etmeniz gerektiğini belirtti.