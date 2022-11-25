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Prof. Dr. Canan Karatay "Türkiye'nin gizli pandemisidir" Başta kanser olmak üzere tüm hastalıkların temeli

25.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalar ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulunuyor. Doğal beslenmenin hastalıklar üzerindeki etkisini her seferinde belirten Karatay'ın açıklamaları gündem yaratıyor. Yaptığı röportajda kabızlığı "Türkiye'nin gizli pandemisidir" diyerek açıklayan Karatay, kabızlık sorununun birçok hastalığa yol açtığını vurguladı.

Prof. Dr. Canan Karatay "Türkiye'nin gizli pandemisidir" Başta kanser olmak üzere tüm hastalıkların temeli

Kabızlık toplumda sıklıkla görülen, bağırsak hareketlerinin yavaş çalışmasıdır. Dışkılama güçlüğü, ağrılı dışkılama gibi durumlara yol açan kabızlık hakkında açıklamalarda bulunan Karatay, "Kabızsan vücudunun bütün dengeleri, çalışmaları bozulmuş demektir. Önemli olan büyük abdeste her gün çıkılsa dahi ıkınılarak çıkılmamasıdır. Eğer ıkınarak çıkıyorsanız kabızlık başlamıştır. Vücutta dengesizlik başlamıştır. Bağırsaktaki dost bakteriler yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLUYOR

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Sinir hastalıklarının ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalıkların kabızlıktan meydana geldiğini belirtti. Kabızlığın en önemli sebeplerinden birinin hareketsizlik olduğunu açıkladı.

TÜRK KAHVESİ EN YÜKSEK ANTİOKSİDAN

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"Susuz kalırsak kabız oluruz. Tuzsuz kalırsak kabız oluruz." diyerek bol su içilmesini ve potasyumu yüksek yiyecekler tüketilmesini önerdi. "Kabızlıktan korunmak için türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en yüksek antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendiren en yüksek şey kahvedir. Parkinsonu, unutkanlığı önler. Çok çay tüketmek kabızlık yapar. Kabızsanız çay içmemelisiniz."

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI ANNE SÜTÜYLE AYNI İÇERİKTE

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"Bol su, tuz, kayısı, mürdüm eriği, incir, soğuk sıkım zeytinyağı kabızlığı önlemek için çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. İçerikleri ana sütü ile aynıdır." diyerek işlenmiş zeytinyağından uzak durmanız gerektiğini bunun yerine doğal soğuk sıkım zeytinyağlarını tercih etmeniz gerektiğini belirtti.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

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  • Tuvalet ihtiyacını ertelemek
  • Katı gıdalarla beslenmek
  • Fazla inek sütü tüketmek
  • Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık
  • Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler
  • Hormonal hastalıklar
  • Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları
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