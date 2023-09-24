Prof. Dr. Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Kabızlığı bıçak gibi kesiyor! En doğal ilaç

Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Sözcü Tv'nn İyilik Sağlık adlı programına konuk olan Canan Karatay en yaygın sağlık problemlerinden biri olan kabızlık hakkında konuştu. Karatay, kabızlık sorununa karşı en etkili ilacın doğal zeytinyağı olduğunu söyledi.

KABIZLIĞI ANINDA KESİYOR

Kabızlık problemi yaşayan kişilerin kesinlikle zeytinyağı içmesini öneren Canan Karatay, "Probiyotik olan doğal zeytinyağı bağırsaklardaki dost bakterileri besler ve çoğalmasını sağlar. Onların çoğalması sağlıklıdır. Kronik kabızlığı olan hastalar sabah ve akşam kabızlığın derecesine göre bir kahve fincanı zeytinyağı içmelidir. Kabızlık çok şiddetliyse 6 saatte bir içilmelidir. Zeytinyağı, en doğal probiyotik ve anti inflamatuar ilaçtır." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE KABIZLIK PANDEMİSİ VAR"

Kabızlığın Türkiye'de yaygın görüldüğünü dile getiren ünlü profesör Karatayi "Ülkemizde çok fazla ekmek, makarna, mantı ve börek gibi besinler tüketildiği için Türk halkı kabızlık sorunu ile karşı karşıya. Bu besinlerin tüketiminin yanı sıra hareketsizlik ve yeterli miktarda su içmemek de kabızlığa yol açıyor." dedi.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Polifenoller açısından zengindir,

Kalp sağlığını destekler,

Felç riskine karşı korur,

Kilo kaybına yardımcı olur.

Cilde faydaları:

Kuru cilt yapısını nemlendirir,

Makyaj çıkarmak ve temizlemek için kullanılabilir,

Kırışıklık oluşumuna karşı etkilidir,

Çatlakları ya da yara izlerini hafifletmede kullanılır,

Bazı cilt tiplerinde sivilce ve akneyi önler,

Topuklarda oluşabilecek çatlakları giderir.

Saça faydaları:

Saç derisini nemlendirir,

Kaşıntı ve kuruluğu azaltır,

Saçları sağlıklı görünüme kavuşup parlak olmasını sağlar,

Saç dökülmesini engeller,

Saçların uzamasında etkilidir.



