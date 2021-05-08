Prof. Dr. Ceyhan'dan tedirgin eden açıklama: Yüzde 2'den 52'ye çıktı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uzayan PCR pozitifliğine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, İngiltere mutantı yayılmaya başlayınca en dikkat çeken özelliğinin ilk başlarda hızlı ve kolay bulaşmasının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "İngiltere mutantı Türkiye'de yayılıp vakaların hemen hemen tamamının etkeni olmaya başlayınca en dikkat çekici özelliği hızlı ve kolay bulaşmasıydı. 'Hastalığın şiddeti açısından fark var mı yok mu' sorusuna cevap olarak 3 tane çalışma var daha ağır seyrettiğini belirten; ama onun karşısında da 8 tane aynı şekilde seyrettiği, bir ağırlaşmaya sebep olmadığı yönünde makale var. Çocuklarda öncekine göre daha ağır vakalar görüldüğünü herkes söylüyor, bu noktada bir fikir birliği var" diye konuştu.

"14 GÜNDEN SONRA PCR POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKTI"

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarla ilgili uzun süren PCR pozitifliğin dikkatlerini çektiğini, bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu vakalar daha uzun süre PCR pozitifliği ile gidiyor. Dün akşam çıkardığım verisi hazır olan vakaları incelediğimde şunu gördüm; mutant virüsün Türkiye'de yayılmadığı dönemden önce aşağı yukarı 14 günden uzun süren PCR pozitifliği oranı yüzde 2 kadar. Şubattan sonra mutant virüs tespit ettiğimiz vakalarda 14 günden sonra PCR testi pozitifliği yüzde 52. Yani yüzde 2'den yüzde 52'ye çıkmış. İlk başta orijinal virüs ile ilgili az sayıda vaka bildirdiğimizde herkes bunu şöyle izah ediyordu; '10 günden sonra bunlar canlı kalmıyor, virüs canlılığını yitirse bile PCR pozitif çıkabilir bunun da önemi yok' deniyordu. Bu yüzden ilk başta 14 gün uygulanan karantinalar 10 güne çekilmişti. Sağlık personeli başta olmak üzere diğer meslek grupları da 10'uncu gün bitince işe başlatılıyor" diye konuştu.