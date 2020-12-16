Prof. Dr. İbrahim Benter'den canlı yayında çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

İşte Prof. Dr. Benter'in açıklamaları şu şekilde:

Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

"BU YAKLAŞIMLA HASTALIKLARI TEDAVİ EDEBİLECEĞİZ"

Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.



