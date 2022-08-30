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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Damar tıkanıklıklarını açıyor

30.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavantanın bir türü olan karabaş otu toplum tarafından fazla bilinmemektedir. Oysa ki karabaş otunun sağlık üzerinde saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu damar tıkanıklıkları için karabaş otu tarifini verdi. İşte karabaş otunun saymakla bitmeyen faydaları…

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Damar tıkanıklıklarını açıyor

Mor renkte görülen karabaş otu lavanta ailesine ait bir bitkidir. Sağlık üzerinde olan etkilerini bilenler tarafından sıklıkla kullanılan bu ot birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. En çok çay halinde kullanılan karabaş otu damar tıkanıklıkları için mucizevi etkiler yaratmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu damar tıkanıkları için karabaş otunu önerdi. Ancak kuvvetli kan sulandırıcı kullanan hastaların karabaş otunu kullanmamaları gerekiyor.

KARABAŞ OTU ÇAYI YAPILIŞI

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Bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu ya da iki çay kaşığı kadar karabaş tohumu kaynamaya devam eden bir bardak ölçüsündeki suya atılır. 7 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Dört, beş dakika kadar demlenmeye bırakılıp, ardından süzülerek bir bardağa alınır. Her gün taze olarak hazırlanan karabaş otu çayı Saraçoğlu tarafından önerilen şekliyle on gün boyunca tüketilir. Sonrasında ise bir hafta ara verilir ve 10 günlük kür tekrarlanır.

KARABAŞ OTU FAYDALARI

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  • Damar Tıkanıklığını Önler
  • Egzama Tedavisine Destek Olur
  • Enfeksiyonu Vücuttan Atar
  • Güçlü Ağrı Kesicidir
  • Solunumu Rahatlatır
  • Balgam Söktürür
  • Uyku Düzenini Sağlar
  • Sinirleri Yatıştırır
  • Tümörlerin İyileşmesine Destek Olur
  • Ödem Atmaya Yardımcıdır
  • Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
  • Saçların Uzamasına Yardım Eder
  • Toksinleri Temizler


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