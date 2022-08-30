Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi verdi: Damar tıkanıklıklarını açıyor

Mor renkte görülen karabaş otu lavanta ailesine ait bir bitkidir. Sağlık üzerinde olan etkilerini bilenler tarafından sıklıkla kullanılan bu ot birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. En çok çay halinde kullanılan karabaş otu damar tıkanıklıkları için mucizevi etkiler yaratmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu damar tıkanıkları için karabaş otunu önerdi. Ancak kuvvetli kan sulandırıcı kullanan hastaların karabaş otunu kullanmamaları gerekiyor.

KARABAŞ OTU ÇAYI YAPILIŞI

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu ya da iki çay kaşığı kadar karabaş tohumu kaynamaya devam eden bir bardak ölçüsündeki suya atılır. 7 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Dört, beş dakika kadar demlenmeye bırakılıp, ardından süzülerek bir bardağa alınır. Her gün taze olarak hazırlanan karabaş otu çayı Saraçoğlu tarafından önerilen şekliyle on gün boyunca tüketilir. Sonrasında ise bir hafta ara verilir ve 10 günlük kür tekrarlanır.

KARABAŞ OTU FAYDALARI

Damar Tıkanıklığını Önler

Egzama Tedavisine Destek Olur

Enfeksiyonu Vücuttan Atar

Güçlü Ağrı Kesicidir

Solunumu Rahatlatır

Balgam Söktürür

Uyku Düzenini Sağlar

Sinirleri Yatıştırır

Tümörlerin İyileşmesine Destek Olur

Ödem Atmaya Yardımcıdır

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Saçların Uzamasına Yardım Eder

Toksinleri Temizler



