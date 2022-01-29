Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Mustafa Çetiner’i isyan ettiren olay!

Son dakika haberi... Sosyal medyada, kamuoyu tarafından bilinen ve güvenilen uzman doktorların fotoğrafları ve isimlerini kullanarak yapılan ne olduğu bilinmeyen ilaçların reklamları yapılıyor. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, fotoğrafını ve ismini kullanarak sosyal medyada "ereksiyon ilacı" reklamı yapıldığını söyledi.

İsmi kullanılan bir diğer uzman ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan. Geçen günlerde de Ceyhan'ın adı ve fotoğrafı kullanılarak "parazit" ilacı reklamı yapılmıştı. Uzman isimler kendi isimlerini kullanarak "ne olduğu bilinmeyen" bu ürünleri pazarlayan kişilere halkın inanmaması gerektiğinin altını çizerken, "Bu sahtekarlara dur deyin" çağrısında bulundu.

YARGIYA BAŞVURDU

Milliyet gazetesinin haberine göre; Prof. Dr. Mustafa Çetiner, kendi isminin kullanıldığı sahte ilaç reklamını hastalarından gelen saçma bir soruyla fark ettiğini söyledi. Çetiner, karşı karşıya kaldığı durumla ilgili şunları anlattı:

"Birkaç kişi bana 'Bu ürünü gerçekten öneriyor musunuz?' diye sorduklarında şaşırdım. Benim böyle bir ürünle ilişkili bilgim olmadığını, bunun uzmanlık alanıma girmediğini zaten kendimi bir ürünle özdeşleştirecek biri olmadığımı söyledim. 'Dikkate almayın' dedim. İşin doğrusu, önemsemedim. Ama sonra birkaç kişi daha aradı ve bana bu reklamları gönderdiler. Beni, Tıp Bilimleri Akademi üyesi ki böyle bir akademi yok, CIS ödüllünün ne olduğunu bilmiyorum. Klinik Tip Merkezi Başkanı, onun da ne olduğunu Allah bilir, "Ünlülerin danışman hekimi" diye yazmışlar. Altında da 'Bir arkadaşım eczane efsanelerine tonla para harcadı bu yüzden artık sertleşme sorunu hakkında konuşulmayan durumları konuşmalıyız' yazmışlar. Avukatımla konuştum 'Bunları yakalamak zor oluyor, provoke edip reklamlarını yapmayalım' dedi. Ama sorular devam edince yeniden değerlendirdik ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdik.

'GÜVENİLİR DEĞİL'

Aynı zamanda da kendi sosyal medya hesabından durumu anlatıp insanları uyardım. Birçok mesaj aldım, hatta kalkıp hastaneye gelenler var. Ama adımla Google'da arattığımda hiçbir şey çıkmıyor, bunu da saklamayı başarmışlar. Bunun üzerine gitmek gerekiyor. İnternetten Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onayı olmadan satılan ürünlerin hiçbiri güvenilir değil. Çok ciddi sakatlıklar ve hastalıklara neden olabilir. Ve büyük bölümü de dolandırıcılık amaçlıdır. Bizim gibi toplum tarafından bilinen, güvenilen uzmanların, iki kuruşluk ilaçlarla kredisini harcayacağını düşünmesin kimse. Böyle bir ilacın bana herhangi bir getirisi olamaz, dikkatli olunmalı" diye konuştu.

‘İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da bu dolandırıcıların hedefindeki isimlerden biri. Geçen günlerde Prof. Dr. Ceyhan, sosyal medya hesabından, “Birileri adımı kullanarak internette ürün satıyormuş. Bunlar hırsızlıktan kalan zamanlarında bu işleri yapıyorlar anlaşılan. Aranızda bunlarla muhatap olan varsa, lütfen güvenlik güçlerini arasın. Bu tip ürünlerin yararı kesinlikle gösterilmediği gibi sizi hiçbir şeyden korumaz” demişti.

Prof. Dr. Ceyhan, adını ve fotoğrafını kullanarak yapılan bu tür reklamlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ama bu kişilerin kimliğine ulaşılamadığı için takipsizlik kararı çıktığını vurgulayarak, “Biz de elimizden geldiğince bu tür ürünlerin bizimle ilgisinin olmadığını, kendi sosyal medyamızdan duyurmaya çalışıyoruz. Benim adımı kullanarak parazit ilacı diye bir sıvı satmaya çalışıyorlar. Bu sıvı zehirli mi insan sağlığına zararlı mı belli değil. İnternette her şey olabilir, ruh hastaları insanlara zarar vermek için zehirli madde pazarlayabilir. Bu sadece haksız para kazanmak değil insan sağlığını da tehdit eden bir durum” diye konuştu.

‘BUNLARIN TAMAMI YALANDIR’

Prof. Dr. Ceyhan halkı bu konuda dikkatli olması için uyarırken, “Ben hiç kimseye herhangi bir konuda olumlu ya da olumsuz adımı kullanma izni vermiyorum. Mehmet Ceyhan diyor ki gibi hiçbir şeyi internette paylaşımları dikkate almasınlar. Bunların tamamı yalandır. Ben bir şey söyleyecek olsam ya gazeteci aracılığıyla ya da kendim söylerim. Bilinen bir kişi olarak bilinen yolla yaparım” dedi.



