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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında olay hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 01:50 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun Hikmet Öztürk'ün konuğu olarak katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. Prof. Dr. Çilingiroğlu'nun 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesini eleştirirken sinirlerine hakim olamayarak yaptığı el hareketi görenleri şaşkına çevirdi. Çilingiroğlu daha önce de Didem Arslan Yılmaz'ın programını terk etmesi ve Ahmet Hakan'ın programında da zeybek oynaması ile dikkat çekmişti.

ABD başta olmak üzere Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili bir çok kanalda yorumda bulunan California Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hikmet Öztürk'ün konuğu olarak katıldığı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklama sırasında yine gündeme oturdu.

OLAY HAREKET SONRASI STÜDYO BUZ KESTİ

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesine yüzüne taktığı siperlik ve maske ile örnekler vererek tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu açıklama yaptığı sırada sinirlerine hakim olamayarak canlı yayında yaptığı el hareketi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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"NE BİÇİM BİLİM KURULU BU?"

Prof. Dr. Çilingiroğlu'nun açıklaması ise şu şekildeydi:

"Size soruyorum Hikmet Bey, siz hekim değilsiniz. Ben basit düşünürüm. Ben maskemi taktım siperliğim olsun ya da olmasın. Bana dışarı çıkmamamın nedenini söyleyebilir misiniz? Topluluktan da uzak kaldım. Bunun bir zararını söyleyin bana. Benim bilmediğim bir şey mi var? Ya Bilim Kurulu oldun diye illa ki senin her dediğin gümüş tepsiyle yazılmış değil. Maskeyi bak ne demiş? Hacettepe'de 'Çıkarın çocuklar' demiş. Neredeyse kulaklarını çekecek. Sonra da kendisi koronavirüs olmuş. Ne biçim Bilim Kurulu bu? Allah akıl vermiş hocam. Kullan diye vermiş Allah aklı. 65 yaşındaki insanlar; benim dayım dışarı çıkamıyor ya! Bankadan parasını alacak çıkamıyor. İlacını alacak çıkamıyor. Yani verdiğiniz kararların bir mantığı olması lazım. Bırakın artık çıksın insanlar."

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MEHMET ÇİLİNGİROĞLU CNN TÜRK CANLI YAYININDA DA ZEYBEK OYNAMIŞTI

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın programında koronavirüsün ve aşının konuşulduğu sırada programdaki bir diğer konuk olan Rus gazeteci Maria Gladkikh'ten bale yapmasını istemiş ardından "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip zeybek oynamaya başlamıştı.

Mehmet Çilingiroğlu

DİDEM ARSLAN YILMAZ'IN PROGRAMINI TERK ETMİŞTİ

Prof Dr. Çilingiroğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'nda da sözünün kesilmesine tepki göstererek yayını terk etmiş ve o tartışma anı günlerce konuşulmuştu.

Prof. Dr. Çilingiroğlu stüdyodaki doktorlara da sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye ile senin alakan yok. Amerika'dan konuşuyorsun' diye bir şey söylenmez" demiş ve yayını terk etmişti.

Sunucu Didem Arslan Yılmaz ise Prof Dr. Çilingiroğlu'na, "Tercih sizin ama hocalarımıza da ayıp etmenize ben asla izin vermem. Siz de değerlisiniz ama Türkiye'deki hekimler de çok değerli hekim. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar hocam bunu da eğer dinliyorsanız bir daha dinleyin. Katılmıyorsanız da canım katılmayın Allah'ım yarabbim ya!" diyerek elindeki kalemi masaya fırlatarak reklam arasına gitmişti.


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